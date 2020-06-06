朝鲜外相就香港问题表态坚决支持中国

人民网平壤6月6日电（记者 莽九晨）6月4日，中国驻朝鲜大使李进军在平壤万寿台议事堂会见了朝鲜劳动党中央政治局候补委员、国务委员会委员、外务相李善权。

李善权外相表示，新冠肺炎疫情期间，朝中两国最高领导人之间的深情厚谊以及战无不胜和牢不可破的朝中友谊更加得到彰显。金正恩委员长2月就新冠肺炎疫情向习近平主席致亲署信，5月再次向习近平主席致口信祝贺中国人民在疫情防控阻击战中取得胜利。习近平主席向金正恩委员长致复谢口信。朝方对中方在抗疫斗争中取得的胜利，像看到自己的事一样感到高兴。

李善权外相表示，日前中国第十三届全国人民代表大会第三次会议根据中国宪法和香港基本法，通过《关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》。朝鲜劳动党和朝鲜政府坚定不移支持中国党和政府在香港问题上采取的立场和措施。香港是中华人民共和国的香港，香港的安全是中国的安全。香港问题是中国的内政，外部势力干涉香港问题的行为是对中国国家主权和国际法的粗暴侵害。今后朝方将继续积极支持中方为维护国家主权、安全和领土完整采取的立场和举措。

李进军大使高度评价朝鲜党、政府和人民在金正恩委员长领导下在防疫斗争和社会主义建设事业中取得的积极成果，表示中方十分珍视两党两国最高领导人之间的深厚友谊，并指出疫情期间两国最高领导人互致口信、相互支持，再次证明了中朝友谊的历久弥新和牢不可破。中方愿与朝方一道，继续保持沟通、加强合作，推动两国社会主义发展建设，维护双方共同理想信念和奋斗目标。

李进军大使高度评价并感谢朝鲜党和政府在香港问题上一如既往支持中方，并重申了中方在香港维护国家安全立法问题上的立场和宗旨。

此前，朝鲜外务省发言人曾于5月30日表示朝方支持中国全国人大通过关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定。

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