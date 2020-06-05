国际观察：“后疫情时代”赴澳留学困难重重

澳大利亚作为世界上五大留学目的国之一，一直以其高质量的教育水平、严格的教学质量保障、政府的政策支持、良好的社会治安、潜在的就业机会及多样性的文化等受到中国留学生的欢迎。然而，近年来，澳大利亚政府积极配合美国印太战略，甘心充当美国反华“马前卒”。尤其在疫情期间，在反华道路上越走越远，导致澳大利亚国内对华歧视暴力事件频发，给中国留学生的生命和财产安全带来巨大的威胁。

疫情限制令给中国留学生造成巨大经济损失

回溯到新冠疫情横扫全球之初，澳大利亚作为最初采取边境管制措施的国家之一，将十万多名回国度过春节的中国留学生阻挡在国门之外。具体而言，2020年2月1日，澳大利亚政府表示为应对新型冠状病毒感染肺炎疫情传播带来的风险增加，决定采取有关临时入境限制措施。据澳洲教育部统计，因这一政策滞留国内的中国留学生超过10.67万人。这项禁令造成目前至少1/3注册入学的中国留学生无法返澳。尽管中国学生目前未能返澳，但部分澳大利亚大学仍在向中国学生收取住宿费用，一年至少2万澳元（约9.4万元人民币）。

对华歧视暴力事件频发，对赴澳留学生生命安全造成重大威胁

近年来，由于澳大利亚部分政客的反华宣传，主流媒体的大肆渲染，导致澳大利亚社会本土主义、种族主义持续高涨，大量对华歧视暴力事件频发。

新冠肺炎疫情以来，虽然，澳大利亚各界均明确表示反对因疫情针对华人的歧视言行，但是，澳大利亚各地不同程度发生涉疫情辱华、仇华和排华事件，给中国留学生、华侨华人的生活带来严重威胁。

新冠疫情期间，种族歧视事件不断发生，根据澳大利亚人权委员会（Australian Human Rights Commission）的数据，2020年2月份收到的与种族歧视相关的投诉是到目前为止本财年最高的。

国家安全审查极大限制部分学生赴澳留学签证

自2018年以来，澳大利亚相关部门以“国家安全审查”为由拖延一些中国留学生的签证申请，深陷签证困境的学生和学者从事的都是理工科领域的研究，包括电子工程、材料、微生物、化学、物理等专业。这些中国学生、学者最长的已等待10个月。

澳大利亚官方回复给他们的理由“千篇一律”，都说正由第三方审核他们的签证材料，所以时间会久一些。不过澳大利亚政府网站显示，在90%情况下，审核过程不会超过74天。

官方给出的理由是因为“国家安全审查环节”出现问题，以至于签证审批遥遥无期。考虑到近期澳大利亚部分政客和智库专家的对华“污名化”攻击，不但给中澳两国关系造成了极大的伤害，而且策划将中国部分高校列为国防安全监测的敏感名单的做法，必将加大申请澳大利亚高校部分专业的困难程度。

作为澳大利亚的第一大贸易伙伴、第一大出口目的地、第一大旅游收入来源国、第一大留学生来源国，中国对澳大利亚经济繁荣、民众福祉有着巨大的重要性。对于深化中澳经贸关系，中方向来持积极的态度。但越来越多的事实表明，澳大利亚正在充当美国对华鹰派的“急先锋”，对华抱有越来越强烈的敌意。在一定程度上恶化了中澳外交关系的大局，从而有可能增加两国经贸关系的不确定性。（本文作者为中山大学大洋洲研究中心常务副主任喻常森、南京理工大学马克思主义学院教授、中山大学大洋洲研究中心兼职研究员陈蕴哲 ）

(责编：张信凤、燕勐)