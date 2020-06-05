综合消息：非洲疾控中心积极部署应对疫情 部分非洲国家疫情恶化

新华社内罗毕6月4日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心4日发布的数据显示，非洲累计新冠确诊病例已达163599例，累计死亡4611例，累计治愈70894例。

非洲疾控中心主任约翰·肯格松4日表示，在未来几个月，非洲疾控中心将联合成员国在非洲进行1000万次的新冠病毒检测，以尽快确定感染者和追踪接触者，并为确诊病例提供治疗。非洲疾控中心还将在非洲大陆部署100万社区卫生工作者，培训10万医护人员，以更好应对新冠疫情。

一些非洲国家疫情得到有效控制，并逐步放松管制措施。卢旺达3月21日起在全国范围实施类似“封城”举措，但已逐步放松，目前全国大部分地区交通恢复正常，企业必需员工获准返工。

塞内加尔卫生和社会行动部长阿卜杜拉耶·迪乌夫·萨尔说，塞内加尔政府自疫情暴发以来采取的措施使该国的疫情得到了有效控制。塞政府将进一步放宽各项管制措施：宵禁时间将进一步缩短到晚11时至次日早5时；健身房和餐厅允许开门营业；从本月7日起，各城市间的客运运输也将重启；从15日起逐步恢复国内航班，但国际航班不会在30日前恢复。

与此同时，部分非洲国家的疫情形势正在恶化。莫桑比克国家卫生研究所副所长古多4日说，该国5月只有178例新增确诊病例，但6月以来，全国已新增确诊98例，如果按这样的趋势下去，局面将越来越难以扭转。

联合国常驻莫桑比克人道主义协调员米尔塔·考拉德当天呼吁国际社会紧急筹款约1.03亿美元，支持莫桑比克政府应对新冠疫情、自然灾害和该国北部暴恐活动带来的人道主义挑战。

肯尼亚卫生部4日通报，肯雅塔国家医院等医疗机构新冠隔离区域已近饱和。考虑到医院中有80%以上的病人无症状，卫生部将制定社区、家庭护理规定，让部分确诊病例居家隔离。

南非4日新增确诊病例3267例，新增死亡病例56例，累计确诊突破4万例。加纳4日新增337例确诊病例，加纳将在所有酒店、餐馆和会议中心等场所派驻督查员，以确保这些公共场所能在工作时间严格遵守卫生条例，遏制疫情进一步扩散。（执笔记者：白林；参与记者：王守宝、邢建桥、吕天然、聂祖国、许正、荆晶）

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