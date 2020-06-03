综合消息：非盟和非洲多国谴责美国白人警察暴力执法致非洲裔男子死亡

新华社内罗毕6月2日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：美国明尼苏达州白人警察日前暴力执法导致非洲裔男子乔治·弗洛伊德死亡，由此引发的大规模抗议和骚乱在全美多地持续升级。美国白人警察的暴行及美国的种族歧视现象遭到非盟和非洲国家一致谴责。

非盟委员会主席穆萨·法基日前发表声明说，非盟谴责对非洲裔美国男子的谋杀，不接受“对非洲裔美国公民的持续歧视”。法基要求美国政府“加大力度确保消除一切种族歧视”。

加纳总统阿库福-阿多1日在其社交媒体账号发表声明说：“在美利坚合众国，一名白人警察杀害了一名手无寸铁的男子乔治·弗洛伊德，它带来了一种过于痛苦的熟悉感，以及一种丑陋的提醒。”阿库福-阿多希望美国能在直面仇恨和种族主义问题上作出持久改变。

纳米比亚副总理兼国际关系与合作部部长内通博·南迪-恩代特瓦2日发表声明说，种族主义是反人类的罪行，在世界任何地方、任何社会都不应该存在。南迪-恩代特瓦呼吁美国政府作出一切努力确保所有公民的权利和尊严，特别是确保非洲裔美国人和其他少数族裔受到法律的尊重和保护。

南非执政党非洲人国民大会1日发表声明说，美国对黑人生命的轻视“已经到了危险的程度”。声明说，不断发生的美国白人警察暴力执法致黑人死亡事件不能不让人感到担忧。美国废除种族隔离已近70年，“但有色人种却经常因为他们的肤色而遭到屠杀”。

莫桑比克社会学家埃利西奥·马卡莫说，尽管美国宪法赋予每个美国人公民身份，但其政治和经济体系对社会金字塔底层的人仍存在偏见。

赞比亚律师菲利普·萨布尼说，美国警察没有任何理由伤害已经被控制、不可能对他人生命构成威胁的人。美国警察没有遵守法律和程序，违背了民主和法治原则。

津巴布韦《先驱报》1日刊登该报副总编兰加·马泰雷的评论说，西方对非洲的殖民统治虽然已经结束，但西方世界对于非洲乃至整个黑人族群的偏见仍然存在。弗洛伊德之死揭露了一个悲惨的现实，那就是统治美国和西方世界的、以白人为主导的体系对过去的历史和错误仍视而不见。评论说，弗洛伊德之死表明美国在21世纪仍将自己的部分公民当下等人对待，“奴隶制”在一些人心中仍根深蒂固。（执笔记者：曹凯；参与记者：许正、赵宇鹏、聂祖国、王守宝、吴长伟、高原、张玉亮）

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