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“中国市场让我们对未来充满信心”

本报驻南非记者  吕  强

2020年06月03日05:12  来源：人民网－人民日报
 

　　最近，中国电商平台组织的一场直播带货，让卢旺达农民咖啡公司首席执行官戴维·恩加兰贝格外兴奋。“卢旺达农民感受到中国数字经济的红利。我相信在未来，随着非中经贸合作不断深化，更多的非洲企业将进入中国市场及全球市场，获得更多发展机会。”

　　受新冠肺炎疫情影响，国际运费上涨，线下销售渠道关闭，正值丰收季的卢旺达咖啡遭遇销售难题。咖啡种植户向中国电商求助并得到大力支持。联合国副秘书长维拉·松圭、卢旺达驻华大使詹姆斯·基莫尼奥等一起来到直播间，帮助推销。

　　“几秒钟就卖出了公司过去一年的销量，我们又能重新营业了！”恩加兰贝说，更多中国消费者通过直播了解了卢旺达咖啡，为企业未来拓展中国市场提供了可能。“许多卢旺达农民远程观看了这场直播，受到很大鼓舞。中国消费者旺盛的购买力让我们对恢复生产很有信心，期待接到更多来自中国的订单。”

　　2018年10月，阿里巴巴集团和卢旺达政府在基加利启动世界电子贸易平台，使这一倡议首次在非洲落地，咖啡成为合作的首个成果。恩加兰贝介绍，咖啡是卢旺达的支柱产业，每30个卢旺达人中就有一人从事咖啡豆种植。以往，95%的产品都以生豆形式出口，农民收入微薄。“为了把更多产品附加值留在卢旺达当地，我们开始生产成品咖啡，与中国的合作帮我们找到了出路。”目前，卢旺达农民咖啡公司与当地6家生产合作社约4000名咖啡农建立起合作关系。

　　“先进的电子商务平台、发达的物流系统和数字经济，让中国人民的生活更加便捷舒适。看到中国市场的巨大潜力，我放弃了到欧美大型跨国企业工作的机会，留在卢旺达开拓与中国企业的合作。”恩加兰贝曾于去年12月访问中国。他说，中国数字经济发展迅速，与中国企业合作能接触到很多最新的营销方式，这不仅有益于非洲中小企业成长，同时也为非洲农民增收、广大年轻人就业带来前所未有的机遇。“目前，公司正计划开发速溶咖啡等针对中国消费者喜好的多条产品线，并希望通过与中国经销商建立联系，更好地在中国实现产品和市场营销本地化。”

　　“中国已连续10年成为非洲最大贸易伙伴国，正以更开放的姿态邀请各国共享巨大市场，推动经济全球化更加包容、平衡。”恩加兰贝认为，中国推进高水平对外开放，持续优化营商环境，进一步增强外商长期在华投资经营的信心。“卢旺达咖啡借中国电子商务开拓市场，让更多非洲企业看到了中国商机。很多非洲朋友都告诉我希望参加中国国际进口博览会”。

　　恩加兰贝说，目前，非洲大陆自贸区正在加速建设，中国的参与和帮助将为建设非洲大市场注入动力。“作为进入中国市场的卢旺达企业，我们对中国全面深化改革开放和经济高质量发展充满期待，中国市场让我们对未来充满信心。”

　　（本报约翰内斯堡6月2日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年06月03日 03 版）
(责编：冯粒、曹昆)
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