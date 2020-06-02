尸检显示遭暴力执法的美国非洲裔男子死于他杀

新华社华盛顿6月1日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国明尼苏达州非洲裔男子乔治·弗洛伊德日前遭白人警察暴力执法后死亡，在全美引发抗议浪潮和骚乱。6月1日，该州亨内平县法医办公室和弗洛伊德家人聘请的法律团队公布分别进行的尸检结果，均认为弗洛伊德死于他杀。

5月25日，在明尼苏达州最大城市明尼阿波利斯，警方接到报警电话称弗洛伊德疑似在一家食品店使用一张20美元假钞。视频显示，白人警察在拘捕弗洛伊德时，用膝盖持续压迫后者颈部将近9分钟，其间弗洛伊德不断说“我无法呼吸”，随后死亡。弗洛伊德曾是一名保安，在美国新冠疫情中失去工作。

综合美媒体报道，弗洛伊德家人聘请的法律团队称，独立尸检结果表明，“从医学上讲，他死于机械窒息，法律认定是他杀”，“如果不是颈背持续受压，弗洛伊德可能还活着”。

亨内平县法医办公室也认定弗洛伊德死于他杀，但称弗洛伊德生前患有心脏病，曾过量服用镇痛类药物等，死于心跳呼吸骤停、警察拘捕和颈部受压。

非洲裔美国人遭遇警察暴力和过度执法数量高出白人数倍，在美国是一个长期问题。2014年，一名非洲裔男子在纽约遭到白人警察“锁喉”拘捕并死亡，死前恳求说“我无法呼吸”。此后，在美国各地针对警察暴力执法和种族歧视的抗议示威中，这句话成为一个沉痛的抗议口号。

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