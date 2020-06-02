综合消息：非洲新冠确诊病例数近15万 多国放松限制措施

新华社卢萨卡6月1日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心6月1日数据显示，非洲各国已累计报告新冠确诊病例147099例，累计死亡4228例，累计治愈61808例。目前，北非和西非地区累计确诊病例排名非洲前两位，北非地区累计确诊43949例，死亡1893例；西非地区累计确诊35125例，死亡717例。

非洲地区目前累计确诊病例数最多的国家是南非，1日新增确诊病例1674例，累计确诊34357例；新增死亡22例，累计死亡705例。除南非外，吉布提和加纳当天新增确诊病例较多，分别为215例和189例。此外，塞内加尔新增确诊病例94例，埃塞俄比亚新增85例，几内亚比绍新增83例。

尽管非洲国家确诊人数仍不断上升，但多国决定放松限制措施。

南非从1日起“封城”等级从四级降至三级，预计有800万人可返回工作岗位。三级“封城”状态下，国内旅游市场开放，但民众仍不可跨省旅行，也不可在国家公园中过夜；家政服务员可返岗；教堂和清真寺开放，但每次集会人数不能超过50人；国内航班部分恢复；建筑业全面复工。

加纳总统阿库福-阿多5月31日晚发表电视讲话说，该国将逐步放松针对新冠疫情的管控措施，使加纳的社会经济生活逐步恢复正常。他宣布学校将于6月15日开学复课，并呼吁各学校加强防疫措施，保持校内社交距离。此外，餐馆在保持防疫措施的前提下也允许营业。阿库福-阿多表示，加纳政府将继续撤回滞留在其他国家的公民并在他们抵达后进行隔离。他同时表示，加纳的边境将继续保持关闭，以防输入性病例。

乌干达总统穆塞韦尼6月1日晚发表全国电视讲话说，自4日起，除40个边境地区外，境内公共交通恢复运营，但乘客不能超过核载人数的一半；商场可以开放，但须严格执行防疫规定。他说，目前共计180万乌干达人已收到政府免费发放的口粮。

坦桑尼亚卫生部长乌米·姆瓦利穆6月1日表示，目前在最大城市达累斯萨拉姆只有4名正在接受治疗的新冠患者。近期坦总统、总理和卫生部长等官员多次公开表示全国各地区新冠患者数量均在大幅稳步下降，医院空置床位增多，应加快复工复产。

尼日利亚疾病控制中心发布的疫情曲线图显示，尼新冠病例进入5月以来呈加速增长态势。尼卫生国务部长奥洛罗伦宁贝·马莫拉表示，随着确诊病例持续增加以及多地准备放松管制措施推动复工复产，尼日利亚需要更多隔离治疗设施。

世界卫生组织驻津巴布韦代表处6月1日发表声明说，津巴布韦无需对确诊病例数的持续上升感到恐慌，但民众必须继续遵守公共卫生专家建议的基本卫生习惯，保持社交距离。（执笔记者：赵宇鹏；参与记者：吕天然、郭骏、吴长伟、邢建桥、乔本孝、李斯博、高竹、王守宝、张改萍、聂祖国、杨臻、荆晶、张玉亮、许正、郑扬子）

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