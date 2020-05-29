美官员就涉港问题指手画脚 外交部：予以反制

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，在疫情防控常态化特殊背景下召开的中国两会受到世界瞩目。其中，全国人大涉港国家安全立法受到国际社会的关注。我外交部发言人表示，中国政府坚持贯彻“一国两制”方针的决心坚定不移，维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移。此外，美官员发布涉华错误言论、中国向刚果（布）派出的抗疫医疗专家组、俄外长批美干涉中国内政等也成为国际舆论关注的焦点。针对这些问题，我外交部发言人一一作出回应。

“至于美方政客发出的威胁就更令人匪夷所思。澳大利亚的州政府同中方开展‘一带一路’合作与美国的通讯安全有什么关系？”

——25日，针对澳政客的无端指责以及美官员威胁，外交部发言人作出上述回应。

深圳卫视记者：据澳大利亚媒体报道，澳内政部长达顿等官员近期表示，“一带一路”是中国政府的宣传策略，澳维多利亚州与中方签署“一带一路”协议缺乏透明度，共产主义政权的价值观与澳大利亚的不同。美国国务卿蓬佩奥日前威胁称，协议“可能影响美通讯安全”，美可能因此“切断”与澳联系。请问中方对此有何评论？

赵立坚：“一带一路”是一个经济合作倡议，始终秉持共商共建共享原则，倡导开放、包容、透明的精神，已经为沿线人民带来了实实在在的利益。中方同澳大利亚维多利亚州在“一带一路”框架下开展成功的合作实践，是双方从增进民众福祉出发，经友好协商后共同确定、实施的，完全合理合法、光明正大。澳个别政客的无端指责是完全站不住脚的，只能暴露他们漠视澳民众利益、破坏中澳关系的险恶用心。希望澳方有关政客从本国人民利益出发，抛弃意识形态偏见，多做有利于中澳互信和促进合作的事。

至于美方政客发出的威胁就更令人匪夷所思。澳大利亚的州政府同中方开展“一带一路”合作与美国的通讯安全有什么关系？他们有什么资格干扰、抹黑中澳合作？这难道不是公然进行施压胁迫、干涉别国内政吗？连美国驻澳大使都承认，维州与中国签署的“一带一路”合作谅解备忘录没有涉及美国的内容。澳大利亚国内一些政客成天把所谓反对“外国干涉”、“中国胁迫”挂在嘴边，他们为什么不站出来反对美方言论？这再次暴露了个别澳方人士根深蒂固的意识形态偏见和赤裸裸的“双重标准”。

(责编：崔越、杨牧)