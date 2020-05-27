5月23日，应塔吉克斯坦政府邀请，中国陕西省赴塔联合工作组乘南航包机从西安赴塔，协助塔方提升防控能力，分享中方抗疫经验，慰问在塔中国同胞。工作组一行14人，由呼吸内科、重症医学、护理、中医内科等多名医学专家组成。这些“白衣战士”赴塔战疫，带去的不仅是中国人民的深情厚谊，更带去了点亮当地患者的“生命之光”。

千里同好，坚于金石。今年4月30日，塔吉克斯坦宣布出现新冠肺炎确诊病例。由于医疗条件欠佳、抗疫经验不足，当地疫情发展很快，形势日趋严峻。截止目前，塔吉克斯坦确诊人数已经突破3000大关，挽救生命、阻遏疫情已成为塔吉克斯坦政府的当务之急。不久前，塔吉克斯坦外长穆赫里丁紧急同王毅国务委员兼外长通电话，恳请中方分享防疫经验，提供医疗物资援助。作为全面战略伙伴和兄弟般友好国家，中国对塔吉克斯坦的困难感同身受。实际上，早在塔暴发疫情之前，中国政府就已经向塔援助了2000人份检测试剂盒、1000件医用防护服及医用口罩等首批医疗物资。自5月6日起，中国政府援塔的5万人份检测试剂盒、3万件防护服以及N95口罩等第二批医疗物资以及新疆、河南、广西等地方政府及社会各界援助塔方的17台呼吸机、5万只医用口罩等物资通过新疆口岸源源不断地交付塔方。塔边防人员激动地竖起大拇指，称赞中国人是“雪中送炭”的好兄弟。

岁寒知松柏，患难见真情。 陕西省与塔哈特隆州是友好省州，双方务实合作密切、人员往来频繁。在塔方抗疫的关键时刻，陕西省挑选一流医疗专家成立联合工作组，紧急驰援塔方。在出征仪式上，陕西副省长徐大彤为工作组庄严授旗。联合工作组郑重承诺，将不负3800万陕西人民的重托，发挥专业优势，“用心、用情、用力”帮助塔方早日战胜疫情。易智和刘媛媛曾是援鄂医疗队骨干成员，在武汉连续奋战50天后，两位“最美逆行者”再次出征，将援鄂期间积累的宝贵防治经验，无私分享给塔方同仁。

5月24日凌晨，联合工作组抵达杜尚别机场，随机还有陕西省政府和社会各界援助的16台重症呼吸机、1万只N95口罩及防护服等珍贵医疗物资。塔外交部、卫生部、杜尚别市政府、哈特隆州政府官员及中国驻塔大使刘彬等赴机场迎接。塔卫生部第一副部长乌马尔佐达感谢中国政府向塔派出医疗专家并提供抗疫物资，强调这将对塔最终战胜疫情起到重要作用。刘彬大使表示，中国医疗专家“不远万里而来、不畏艰险而来、不怕牺牲而来”，体现了中塔传统友好和全面战略伙伴关系的高水平。未来几天，中国联合工作组将同塔卫生部官员和医生代表座谈，交流防疫措施；亲赴杜尚别传染病医院提供预防和诊疗服务；对哈特隆州及丹加拉地区代表进行悉心指导，致力于为塔培训一支专业的抗疫医疗队。工作组还将看望慰问我在塔同胞，发放健康包，传递来自祖国的关怀与牵挂。

治愈疫情的良方不是隔离，而是合作。中塔不仅是山水相连的好邻邦、合作共赢的好朋友，更是彼此扶持的好伙伴、同舟共济的好兄弟。中国陕西省联合工作组跨越帕米尔高原，万里驰援塔塔吉克斯坦。这是人道援助之旅，也是抗疫合作之旅，更是巩固友好之旅。中塔两个兄弟般友好的邻国，正在用实际行动谱写共建人类命运共同体的华彩乐章。

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