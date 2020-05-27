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综合消息：非洲新冠病例超11.5万例 非盟感谢中国捐赠防疫物资

2020年05月27日13:37  来源：新华网
 

　　新华社塔那那利佛5月26日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心26日发布的新冠疫情数据显示，非洲地区累计确诊病例115616例，累计死亡3479例，累计治愈46630例。中国继续援助非洲抗击疫情，非盟感谢中国捐赠防疫物资。

　　从确诊病例数看，该地区疫情较重的国家是南非、埃及、阿尔及利亚、摩洛哥和尼日利亚。26日，南非报告新增确诊病例649例，累计24264例；埃及新增确诊病例789例，累计确诊18756例；阿尔及利亚、摩洛哥和尼日利亚三国累计确诊病例也均超7500例。

　　中国驻非盟使团26日向非盟捐赠了口罩、额温枪、制氧机等防疫物资。非盟委员会副主席夸蒂对中国的捐赠表示感谢。夸蒂说，中国在不同情况下，包括这次新冠疫情暴发，都能给予非洲持续的支持，加深了中非之间的友谊。

　　中国抗疫医疗专家组25日圆满完成对津巴布韦援助工作后，搭乘赤道几内亚政府派出的包机离津赴赤，于当天夜间抵达赤道几内亚首都马拉博，协助该国开展新冠疫情防控工作。专家组由国家卫健委组建、湖南省卫健委选派，包括呼吸科、传染科、重症医学科、传统医药等领域共12名专家。

　　几内亚比绍总统恩巴洛26日颁布总统令，将国家紧急状态再次延长15天至6月10日，每天晚8时至次日早6时的宵禁也将继续。他表示，过去几天该国检测到许多确诊病例，这是一个明确的信号，表明需要继续采取有效措施抗击疫情。他呼吁民众保持社交距离并在公共场所戴口罩。

　　津巴布韦警方称，该国3月30日开始“封城”政策以来，已有超过4万人因违反“封城”政策被逮捕或罚款，大部分人被处罚是因为出行未戴口罩或无合法理由外出。目前该国的“封城”级别已从4级降为2级，民众可以外出但必须戴口罩，企业可以复产复工，除酒吧、电影院、健身房之外的商业设施可以开放。

　　乌干达新闻和信息通信技术部长朱迪丝·纳巴库巴表示，乌内阁原则上同意允许滞留在国外的乌干达人返回家园，他们将分阶段返回，且入境后都将接受14天的强制性隔离。

　　此外，博茨瓦纳交通与通讯部长图拉汉约·塞霍科26日说，博茨瓦纳航空公司正在考虑6月12日开始恢复国内航班服务。（执笔记者：文浩；参与记者：郑扬子、王松宇、张改萍、邢建桥、乔本孝、吕天然、吴长伟、王守宝、许正、聂祖国、赵宇鹏、白林、张玉亮、荆晶、杨孟曦）

(责编：张信凤、燕勐)
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