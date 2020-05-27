澳大利亚经济学者：对中国经济发展充满信心

澳大利亚悉尼大学商学院中国工商管理学教授汉斯·杭智科（摄影 孙朝旭）

人民网悉尼5月25日电（王泉骄）在2020年中国两会召开之际，中国经济发展前景引发海内外经济学者广泛关注。日前，澳大利亚悉尼大学商学院中国工商管理学教授汉斯·杭智科就中国经济发展、政府工作报告、中澳经贸关系等话题接受人民网记者专访。

2020年是中国全面建成小康社会和脱贫攻坚的收官之年。杭智科说，当今的中国已经不再是一个贫穷落后的国家，已成为全球第二大经济体，也是许多国家的重要贸易伙伴。中国在全面建成小康社会及消除贫困方面取得了巨大成功，获得了国际赞誉。

杭智科表示，虽然近几个月，新冠肺炎疫情给中国国民生产总值带来冲击，但他对中国经济复苏充满信心，相信中国很快可以重振国内经济。由于中国经济制度的特殊性，政府能够在基础设施建设和刺激消费需求方面提供大力支持。通过提高社会福利水平、推动消费回升，刺激国内消费，提振民营企业就业。

杭智科对此次中国政府工作报告中提到加强新型基础设施建设表示关注。政府工作报告提出要发展新一代信息网络，拓展5G应用，建设充电桩，推广新能源汽车，激发新消费需求、助力产业升级等。杭智科认为，这将有助于中国与其贸易伙伴更好地进行互通往来。

杭智科也指出，政府工作报告所提及的推进更高水平对外开放将为中国市场及国际市场带来积极影响。报告就外国投资者推出新政策，出台外商投资法实施条例。杭智科说，澳大利亚有许多企业渴望在中国投资，与中国企业进行合作。他对中国在完善市场准入和外国投资者工作条件改革方面充满期待，希望中国可以借此进一步吸引外国投资者。

谈及当下中澳经贸关系时，杭智科表示，中澳不会进行经济脱钩。中国一直是澳大利亚的重要贸易伙伴，两国有着互惠互利的伙伴关系。2018至2019财年，中澳双边贸易额达2300亿澳元，超过澳大利亚与日本、美国等四大贸易伙伴的贸易额。中国需要可靠的铁矿石供应来进行基础设施建设，而澳大利亚开始建立以中国为主要合作伙伴的多元化出口产业。对任何出口产品而言，中国都是一个至关重要的市场。随着数字经济的日益成熟，中澳经贸合作或将发生变化，但相互依赖的关系不会改变。

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