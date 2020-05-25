外交部驳美方干涉中国涉港立法：双重标准

人民网北京5月25日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持25日例行记者会。记者会实录如下：

美国有线电视新闻网记者：美国运输部发表声明，要求中国的航空公司须对计划运营的赴美航班提前向美方报备，并称这么做是因为中方限制美方航空公司恢复赴华客运航班。据我们了解，中方除要求美方航空公司遵守中方规定外，还要求如果美方航班运载的乘客抵达中国后确认感染新冠肺炎，航空公司必须对此负责。美方表示，中方有关要求违反中美之间的航空协议规定。中方对此有何回应？

赵立坚：3月26日中方发布的《关于疫情防控期间继续调减国际客运航班量的通知》是在新冠肺炎疫情特殊时期为了疫情防控需要，经中国国务院联防联控机制批准，由中国民航局按照《中华人民共和国国境卫生检疫法》等法律要求发布，对国际客运航班运行采取的特殊安排。该措施参照了多个国家做法，对中外各国航空公司一视同仁，公开公平透明。中方注意到美政府有关部门要求中方航空公司提供航班飞行计划的情况。中方反对美方对中方航空公司正常运营的客运航班采取任何可能的干扰或限制。

追问：上周，你提到中方一些临时航班因未得到美方批准而被迫推迟。但据我们了解，中方航空公司近期向美方提出了大量临时包机计划，并且报备并不及时。美方还表示，只有中方航空公司参与临时包机计划、美方航空公司却被排除在外是不公平的。中方对此有何回应？

赵立坚：近期，中国有关航空公司拟安排部分临时航班自美接回一些确有困难、急需回国的留学人员，由于美方未批准相关航班申请，导致航班被迫推迟，中方对此表示遗憾。我们希望美方从人道主义精神出发，尽快为有关接回学生的航班办妥相关手续，使中国学生能够顺利回国。

至于你提到的具体问题，请向主管部门询问。

澎湃新闻记者：据报道，5月22日，《华盛顿邮报》援引美国政府高级官员消息，称美国国家安全官员本月15日内部会议中讨论了重启核试验的可能性，中方对此有何看法？

赵立坚：我们对有关报道表示严重关注。《全面禁止核试验条约》是国际核军控体系的重要支柱，该条约虽未生效，但禁止核试验已成为国际规范。条约对推动核裁军、防止核武器扩散、进而维护世界和平与安全具有重要意义。包括美国在内的五核国均已签署条约，并作出了“暂停核试验”的承诺。美国是开展核试验次数最多的国家。我们敦促美方承担起应尽的义务，恪守承诺，切实维护条约的宗旨和目标，多做有助于维护国际核裁军与核不扩散体系的事，不要在破坏全球战略稳定的道路上越走越远。

法新社记者：上周五，美国商务部以中方在新疆侵犯人权为由，宣布制裁相关中国企业和机构。中方对此有何评论？

赵立坚：美方将中国有关企业、机构和个人列入“实体清单”，泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，违反国际关系基本准则，干涉中国内政，损害中方利益。中方对此表示强烈不满、坚决反对。

必须指出，新疆事务纯属中国内政，任何国家无权干涉。新疆采取的反恐和去极端化举措，目的是从源头上预防极端主义和恐怖主义的滋生，完全符合中国法律，也符合国际实践。这些举措取得了实际成效，受到2500万新疆各族人民的广泛支持，也为国际反恐事业作出了积极贡献。美方对中方的指责完全是颠倒黑白、一派胡言，只能进一步暴露美方干扰新疆反恐努力、阻挠中国稳定发展的险恶用心。

我们敦促美方纠正错误，撤销有关决定，停止干涉中国内政。中方将继续采取一切必要举措，维护中国企业合法权益，捍卫国家主权、安全、发展利益。

中国日报记者：据报道，中国政府向刚果（布）派出的抗疫医疗专家组已于23日抵达，专家组是从刚果（金）完成工作任务后直接转战刚果（布）。你能否介绍一下专家组在刚果（金）工作情况？他们在刚果（布）将开展哪些方面的工作？

赵立坚：应刚果（金）、刚果（布）政府邀请，中国日前向两国派遣了一支由12名中国医疗专家组成的抗疫专家组。

5月12日至23日，中国医疗专家在刚果（金）密集开展近30场交流培训活动，同刚果（金）政府和医疗机构、世卫组织代表、联合国刚果（金）稳定特派团以及英法等驻刚机构深入交流，分享抗疫经验，培训当地医护人员，对话社区民众，促进多边合作，指导中国援地区国家医疗队在当地开展抗疫工作。刚果（金）政府和社会各界对此予以高度评价。刚果（金）外长通巴、国际合作部长曼乔洛等会见中方专家组，感谢中方在刚果（金）抗疫关键阶段予以支援，称赞此举体现了中刚、中非之间的深厚友谊。此次中方医疗专家组在刚果（金）期间同有关国际组织、外交机构代表的交流合作，就是国际抗疫合作的一次成功实践，为国际社会携手抗疫树立了榜样。

在圆满完成在刚果（金）工作后，中国医疗专家组已于5月23日转战刚果（布）。下一步，中方将在力所能及的范围内继续对非洲提供抗疫援助，向非洲派出更多医疗专家组，与非洲兄弟分享经验，携手抗疫。

中新社记者：据报道，23日，阿富汗塔利班发言人宣布，从24日起在阿实施为期3天的开斋节停火。阿总统加尼表示欢迎，并指示阿国防和安全部队也据此停火3天。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道。中方欢迎并赞赏阿富汗政府和阿塔利班在开斋节期间停火，希望这一局面能持续下去，为尽早启动阿人内部谈判创造条件。中方始终希望阿富汗问题各方以和平为重，通过对话协商化解分歧，共同商讨国家未来安排。中方愿同国际社会一道，继续为推动阿富汗和平和解进程提供支持与帮助。

深圳卫视记者：据澳大利亚媒体报道，澳内政部长达顿等官员近期表示，“一带一路”是中国政府的宣传策略，澳维多利亚州与中方签署“一带一路”协议缺乏透明度，共产主义政权的价值观与澳大利亚的不同。美国国务卿蓬佩奥日前威胁称，协议“可能影响美通讯安全”，美可能因此“切断”与澳联系。请问中方对此有何评论？

赵立坚：“一带一路”是一个经济合作倡议，始终秉持共商共建共享原则，倡导开放、包容、透明的精神，已经为沿线人民带来了实实在在的利益。中方同澳大利亚维多利亚州在“一带一路”框架下开展成功的合作实践，是双方从增进民众福祉出发，经友好协商后共同确定、实施的，完全合理合法、光明正大。澳个别政客的无端指责是完全站不住脚的，只能暴露他们漠视澳民众利益、破坏中澳关系的险恶用心。希望澳方有关政客从本国人民利益出发，抛弃意识形态偏见，多做有利于中澳互信和促进合作的事。

至于美方政客发出的威胁就更令人匪夷所思。澳大利亚的州政府同中方开展“一带一路”合作与美国的通讯安全有什么关系？他们有什么资格干扰、抹黑中澳合作？这难道不是公然进行施压胁迫、干涉别国内政吗？连美国驻澳大使都承认，维州与中国签署的“一带一路”合作谅解备忘录没有涉及美国的内容。澳大利亚国内一些政客成天把所谓反对“外国干涉”、“中国胁迫”挂在嘴边，他们为什么不站出来反对美方言论？这再次暴露了个别澳方人士根深蒂固的意识形态偏见和赤裸裸的“双重标准”。

日本广播协会记者：据报道，美国总统国家安全事务助理奥布莱恩对记者表示，如果中方有关涉港立法决定付诸实施，美国将制裁中国。中方对此有何评论？

赵立坚：中方坚决反对美国一些政客就中国全国人大会议涉港议程发出的各种噪音，已向美方提出严正交涉。近日，全国人大、国务院港澳办、香港中联办、香港特区政府等均已就此作出说明或回应。昨天，王毅国务委员在两会外长记者会上也就此作了回应。中方的态度和立场已经阐述得十分清楚了。我想在此强调三点：

第一，没有任何国家允许在其本国领土上从事危害国家安全的活动。国家安全立法属于中央事权，这在任何国家都是如此。美国自身针对国家安全问题制定了几十部法律，竭力打造维护本国国家安全的“铜墙铁壁”，却对中国的国家安全立法横加干涉甚至企图在中国国家安全网上“凿墙破洞”。这种“双重标准”的做法，充分暴露出美国一些人的险恶用心。

第二，全国人大有关决定针对的是极少数人分裂国家、颠覆国家政权、组织实施恐怖活动的行为以及外国和境外势力干预香港特区事务的活动，保护的是遵纪守法的绝大多数香港市民，保障的是香港居民以及外国在港机构和人员的合法权益。此举不仅不会影响香港的高度自治以及香港居民的权利和自由，反而会使香港拥有更加完备的法律体系、更加稳定的社会秩序、更加良好的法治和营商环境，更有利于香港的长治久安，这恰恰反映了香港社会的最大民意。

第三，中国政府治理香港的法律依据是中国宪法和香港基本法，不是《中英联合声明》。随着1997年香港回归中国，《中英联合声明》中所规定的与英方有关的权利和义务都已全部履行完毕。美方没有任何法律依据、也没有任何资格援引《中英联合声明》对香港事务说三道四。

最后，我要强调，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，香港特区立什么法、怎么立法、何时立法完全是中国主权范围内的事，美国没有资格指手画脚、插手干预。如果美方执意损害中方利益，中方必将采取一切必要措施予以坚决回击和反制。

今日俄罗斯记者：奥布莱恩上周日还表示，美国将是全世界第一个有能力生产新冠病毒疫苗的国家。奥同时称中国正在“窃取”美国相关研究成果。你对此有何评论？

赵立坚：美方的说法毫无根据。事实上，中方在研发新冠病毒疫苗方面取得了重大进展。中国支持各国就新冠肺炎疫情加强信息分享，交流防控有益经验和做法，开展疫苗药物研发等领域国际合作。

我想强调的是，新冠病毒疫苗研发不是中美之争，而是人类与病毒之争。哪个国家率先完成疫苗研发并投入使用都是对人类抗击疫情的积极贡献。人类正在同病毒赛跑，每天都有鲜活的生命被病毒无情夺走。疫苗是战胜病毒的关键。我们期待疫苗研发领域有更多的捷报频传。我们也期待继续同国际社会一道，为推进疫苗研发等全球抗疫合作添砖加瓦，共同打造人类卫生健康共同体。

(责编：徐祥丽、杨牧)