全球疫情简报：新冠病毒可能感染宿主肠细胞 拉美累计确诊超60万例

新华社北京5月21日电 20日全球疫情简报：新冠病毒可能感染宿主肠细胞 拉美累计确诊超60万例

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间20日10时（北京时间20日16时），全球新冠确诊病例较前一日增加57804例，达到4789205例；死亡病例较前一日增加2621例，达到318789例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：根据北京时间21日7时37分查询到的数据，全球确诊病例达4968689例，死亡病例为326515例。美国确诊病例升至1549052例，死亡病例达93214例。

新闻事件

英国《自然·医学》杂志日前发布的一项新研究显示，研究人员基于对肠类器官以及病患粪便样本的分析发现，新冠病毒有可能会感染宿主的肠细胞，这表明除呼吸道之外，新冠病毒可能还存在其他的传播途径。

拉美地区20日的新冠疫情数据显示，该地区累计确诊病例已超60万例。疫情最严重的巴西单日确诊病例近2万，累计确诊近30万例；秘鲁累计确诊病例超过10万例；智利累计确诊病例超过5万例。

意大利民事保护部20日发布数据显示，该国新冠疫情继续缓解，当天现有患者比前一天减少2377人，降至62752人；新增治愈2881例，累计治愈132282例。

荷比卢联盟议会18日致函比利时、荷兰和卢森堡三国首相，要求政府重新开放三国之间的边界。该机构认为，目前三国新冠传染率已大大降低，恢复人员自由流动的条件已经成熟。

世卫组织驻俄罗斯代表武伊诺维奇20日表示，俄罗斯新冠疫情已趋缓，但呼吁人们继续保持社交距离，注意手部卫生。

土耳其卫生部长科贾20日在新闻发布会上表示，土耳其抗疫取得阶段性成功，病毒基本传染数从1.56降至0.72。

以色列总理内塔尼亚胡和多个政府部门19日宣布，将进一步放宽新冠疫情防控措施。以色列卫生部19日宣布，根据其与相关行业协会达成的协议，全国范围内的餐馆、咖啡馆、酒吧、夜总会、游泳池等将于27日重新开放。

孟加拉国卫生部门20日公布的新冠疫情数据显示，过去一天内，该国新增确诊病例数创新高，达到1617例，累计确诊26738例。

非洲疾控中心截至20日新冠疫情数据显示，非洲地区新冠累计确诊病例已达到92348例，死亡2912例。根据当地疫情形势变化，非洲多国调整了防控措施。

肯尼亚卫生部长穆塔西·卡圭20日说，该国新增新冠确诊病例66例，累计确诊1029例，这是肯尼亚出现疫情以来单日新增病例数最多的一天。为防控疫情，内罗毕伊斯特利区和蒙巴萨老城的出入禁令延长至6月6日；关闭商场、餐馆，禁止沿街兜售的管控措施也持续至6月6日。

涉华动态

厄瓜多尔外长瓦伦西亚19日表示，新冠疫情是世界各国面临的共同挑战，厄瓜多尔高度评价中方抗疫成果，愿借鉴中国抗疫经验，厄中携手努力必将取得抗疫最终胜利。

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