5月20日，中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁在中国与东盟国家合作战疫研讨会上致辞。



人民网北京5月20日电 （记者李欣怡）5月20日，中国与东盟国家合作战疫研讨会召开。中国—东盟商务理事会执行理事长许宁宁在致辞中表示，中国与东盟互为第一大贸易伙伴，合作战疫已见成效，更加凸显了共建“一带一路”的重要性。

许宁宁表示，当前东盟国家在努力抗击下疫情正趋好转。近几个月来，中国与东盟国家在积极合作战疫中，更加意识和体会到“唇齿相依、守望相助、命运与共”，密切了睦邻友好关系。

许宁宁谈到，疫情凸显区域合作的重要性，共建“一带一路”、东盟共同体建设更显重要。目前，中国与东盟互为第一大贸易伙伴。

许宁宁指出，密切经济合作是各国战胜疫情的重要举措之一，关乎各国民生，关系到阻止经济下滑。当前，东盟国家开始有条件恢复经济生活，逐步解禁管制。中国与东盟国家应在继续加强防控疫情的同时，积极着手有条件恢复贸易往来，开辟绿色通道，修补遭受疫情破坏的区域内产业链，保障产业链供应；对双方合作的重点工程和计划实施的重点工程应提供便利条件，在保证防疫底线的情况下，以变应变，开辟思路，予以推进。针对有的东盟国家因疫情带来的贫困民众增多现象，双方应加大扶贫合作。

许宁宁强调，2020年是中国—东盟数字经济合作年，加强双方远程医疗服务、电子商务、线上交易等合作正当时。

会议还邀请到外交部亚洲司前司长傅学章，外交部条法司前司长、前驻印尼大使陈士球，外交部边界与海洋事务司前司长宁赋魁，国务院外事办公室前副主任、前驻菲大使黄桂芳，前驻马来西亚大使柴玺等中国驻东盟有关国家前大使参会交流。与会嘉宾一致认为，面对复杂多变的国际形势和严峻疫情，全面深化中国与周边东盟国家战略伙伴关系具有重大的现实意义和长远意义。中国与东盟国家相互支持的合作战疫努力可圈可点。

与会嘉宾谈到，在中国与东盟国家合作战疫过程中，东盟国家的中资企业发挥了积极作用，中资企业商会在组织捐赠方面彰显作为。疫情期间，中老铁路、雅万高铁等“一带一路”重要项目的建设工作克服困难，继续推进，这些工程将成为两国睦邻友好的丰碑。

会议还邀请到东盟有关国家中国企业商（协）会领导人与会。中国银行雅加达分行行长、印尼中国企业商会总会会长张朝阳，中国银行文莱分行行长、文莱中资企业协会会长王晓林，越南中国商会副会长肖国平，中电建亚太区域总部总经理、马来西亚中资企业总商会秘书长刘绍泉，三一重工泰国公司总经理、泰国中资企业总商会副会长兼秘书长笪睿等在会上发言。

本次会议由中国—东盟商务理事会主办。该理事会是双方合作机制之一。

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