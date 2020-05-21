中国抗疫专家组赴津巴布韦多地交流并捐赠医疗物资

新华社哈拉雷5月20日电（记者张玉亮）中国赴津巴布韦抗疫医疗专家组18日至20日分别前往津东马绍纳兰省、中马绍纳兰省和西马绍纳兰省交流考察，与当地医护人员分享抗疫经验，为当地医疗机构提供防疫建议并捐赠医疗物资。

为帮助三省更好地应对疫情，中国专家组向津方卫生部门官员和医护人员介绍了中方的疫情防控机制、密切接触者追踪、病患收治与隔离等有效经验，详细讲解医护人员个人防护的注意事项。津医护人员就防护用品的正确使用、病毒核酸检测、无症状感染者的评估等问题与专家组展开热烈讨论。此外，专家组走访考察了三省多家医疗机构，了解当地新冠定点诊疗医院的院内分区管理措施，并同各医院负责人就感染控制、病人收治以及流行病学调查等交换意见。考察结束时，专家组向相关医疗机构捐赠了医疗物资。

东马绍纳兰省省长蒙泽伦圭认为，该省医疗机构缺乏应对疫情的实战经验，专家组的到来使医护人员能够及时学习中国先进的抗疫经验，完善防疫措施。

中马绍纳兰省省长马夫洪加表示，专家组专程赴该省考察交流，为一线医护人员注入了信心。

西马绍纳兰省省长姆利斯瓦对专家组毫无保留地分享抗疫经验表示由衷感谢。

此次赴津专家组由国家卫健委组建，湖南省卫健委选派，成员分别来自湖南省内9个部门和单位，包括呼吸科、传染科、重症医学科、传统医药、感染控制、公共卫生、实验室检测、护理等领域共12位专家。

专家组11日抵津以来，已在中国驻津使馆指导下与津多个部门交流分享抗疫经验，为津多所新冠定点诊疗医院提供防控和诊疗指导培训。专家组还为中国驻津使馆、中资企业人员和华侨华人提供了防控咨询指导、防护物品和中医中药服务，并进行新冠知识科普教育、防控宣传。此外，专家组与10多个周边国家的中国援外医疗队视频连线，开展医疗卫生救治相关指导和帮助。

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