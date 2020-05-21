“为中国和世界的发展凝聚更多智慧和力量”

2020年是中国决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划收官之年。中国全国两会在特殊时期召开，备受国际社会关注。各国专家学者接受本报记者采访时表示，期待通过两会进一步把握中国发展脉搏，了解中国如何统筹疫情防控和经济社会发展，相信中国经济社会保持平稳健康发展将为世界共同发展作出更大贡献。

“体现了中国统筹疫情防控和经济社会发展取得积极成效”

“全国两会是中国政治生活中的一件大事。全国两会的举行，体现了中国统筹疫情防控和经济社会发展取得积极成效。”巴基斯坦前驻华大使马苏德·哈立德表示，中国采取严格防控举措，疫情得到有效控制，经济社会生活秩序加快恢复。中国抗疫成就极大增强了世界人民战胜疫情的信心，也提升了国际社会对中国经济稳步向好的信心。

俄罗斯阿尔希波夫基金会主席阿尔希波夫认为，中国全国两会将讨论部署中国下一阶段经济社会发展规划、政府预算、立法等议题。“中国正以满怀信心的姿态，拥抱未来各领域发展的新机遇”。

“今年中国全国两会格外引人注目。全球抗疫和世界经济急需中国方案和中国力量。”法国尼斯欧洲研究所学者乔治·佐戈普鲁斯认为，全国两会的召开表明中国国内疫情防控形势持续向好，生产生活秩序逐步恢复正常，这些将更加坚定各国战胜疫情的信心，进一步推动国际抗疫合作。

老挝老中友协秘书长西昆·本伟莱认为，全国两会向世界表明，中国有信心把疫情造成的损失夺回来，完成全年经济社会发展目标。“中国将通过深化改革开放进一步解放生产力，激发民众积极性和创造力，奋力实现全面建成小康社会目标。”

“国际社会期待中国释放利好消息，提振世界经济发展信心”

中国商务部数据显示，今年4月，中国实际使用外资703.6亿元，同比增长11.8%。截至4月中旬，全国规模以上工业企业平均开工率达99%，民营企业复工率超过90%，中小企业复工率超过80%。中国复工复产提速扩面，为全球产业链供应链恢复稳定提供了强大动力。

法国巴黎第八大学教授皮埃尔·皮卡尔一直对中国发展颇为关注：“全国两会对其他国家来说是了解和观察中国的重要窗口。当前全球疫情形势十分复杂严峻，疫情仍在全世界蔓延，中国如何推进全面深化改革开放，如何发挥全球经济重要引擎作用等，都是我关心的话题。”

“全国两会的召开不仅为中国经济、社会和文化等各方面发展指明方向，对世界经济发展也具有重要意义。”墨西哥普埃布拉功勋自治大学中国问题专家拉克尔·莱昂·德拉罗萨认为，中国有效控制疫情，经济社会发展正逐步回归正轨，作为世界经济发展重要引擎的作用不会减弱。

佐戈普鲁斯认为，欧洲疫情形势日益好转，复工复产复学成为当前及未来一段时间一些国家的重要任务。中国作为全球重要经济体，在应对疫情挑战、有序复工复产方面积累了很多有益做法，“我希望这些宝贵经验得到进一步总结，并分享给国际社会以资借鉴”。在他看来，各国采取许多管控措施以防控疫情，要重启经济就必须重新开放、加强合作，“在这种形势下，共建‘一带一路’价值更加凸显，加强互联互通有望推动世界经济尽快复苏”。

巴西瓦加斯基金会巴中研究中心负责人埃万德罗·卡瓦略认为，当前疫情给世界经济发展带来极大不确定性，一些国家采取贸易保护主义和单边主义政策，全球治理面临前所未有挑战。“中国不断扩大对外开放，鼓励进口更多国外优质产品，为更多外国公司提供巨大发展机遇。中国经济的快速恢复，将给包括巴西在内的很多国家经济复苏带来希望。”

哈立德对中国发展推动世界经济尽快复苏充满期待，他说：“很多机构预测，受疫情影响，今年全球经济将陷入衰退。中国全国两会的决策指明中国未来经济发展方向，进而影响世界经济格局，是世界经济在遭遇疫情冲击后实现复苏的重要因素。在此关键时刻，国际社会期待中国释放利好消息，提振世界经济发展信心。”

“集中力量办大事的制度优势，是中国实现一个又一个奋斗目标的重要法宝”

国际人士认为，在中国共产党坚强领导和科学部署下，中国发挥制度优势，举全国之力打好武汉保卫战、湖北保卫战，努力守住全国疫情防控第一道防线，为把握主动权夯实基础，成为世界上率先控制住国内疫情的国家之一。

“在极为不利的条件下，中国能够用一个多月的时间初步遏制了疫情蔓延势头，用两个月左右的时间将本土每日新增病例控制在个位数以内，用3个月左右的时间取得了武汉保卫战、湖北保卫战的决定性成果和全国疫情防控的战略成果，这充分彰显了中国特色社会主义制度的优越性。”日本庆应大学经济学部教授大西广认为，中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，关键在于中国共产党坚强领导下，中国人民万众一心，中国特色社会主义制度和国家治理体系具有强大生命力和显著优越性。

阿尔希波夫认为，中国为战胜疫情集中各种资源，有效实施检测、诊断、隔离等措施，“全国上下一盘棋，彰显了中国特色社会主义制度优势”。

“在此次抗击疫情的斗争中，中国的表现为世界作出了榜样。”埃及苏伊士运河大学语言学院院长拉杰布认为，中国制度具有显著优势，保障中国能集中力量办大事、办成事。

“集中力量办大事的制度优势，是中国实现一个又一个奋斗目标的重要法宝。”皮卡尔表示，“中国全国两会上，来自各地的代表委员齐聚一堂，为国家发展谋大计，为民众谋福祉。我相信，这将为中国和世界的发展凝聚更多智慧和力量。”

（本报北京、开罗、布鲁塞尔、莫斯科、里约热内卢、巴黎、伊斯兰堡、东京、曼谷、墨西哥城5月20日电 记者邹松、黄培昭、任彦、屈佩、张远南、刘玲玲、丁雪真、刘军国、孙广勇、刘旭霞）

《 人民日报 》（ 2020年05月21日 03 版）

(责编：崔越、刘洁妍)