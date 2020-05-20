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习近平同孟加拉国总理哈西娜通电话

2020年05月20日22:07  来源：新华社
 
原标题：习近平同孟加拉国总理哈西娜通电话

　　新华社北京5月20日电 国家主席习近平5月20日晚同孟加拉国总理哈西娜通电话。

　　习近平指出，在中国抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，孟加拉国社会各界通过不同方式支持中方，体现了孟加拉国人民对中国人民的深厚情谊。当前，南亚地区疫情在发展，防控任务依然艰巨。中方将根据孟方需求，继续为孟方抗疫提供坚定支持和力所能及的帮助，将于近期向孟方派出一支医疗专家组。我相信，在你领导下，孟加拉国人民一定能够早日战胜疫情。感谢孟加拉国政府为在孟中国公民提供帮助，中方也将继续保障在华孟加拉国公民生命安全和身体健康。

　　习近平强调，中方反对干扰国际抗疫合作、损害全球特别是广大发展中国家抗疫努力的行径。中方愿继续同包括孟方在内的国际社会一道，支持世卫组织发挥领导作用，推进国际联防联控合作，维护全球公共卫生安全。

　　习近平强调，中国和孟加拉国是传统友好邻邦，双方互为重要发展伙伴。双方应该巩固中孟战略合作伙伴关系，深化共建“一带一路”。中方愿同孟方在确保疫情防控前提下，逐步创造有利条件，恢复实施重点合作项目，保持产业链、供应链稳定，为双方在疫情过后拓展各领域合作打下良好基础。

　　哈西娜表示，孟中友谊悠久深厚，习近平主席2016年对孟进行成功国事访问，将两国关系推向了新的高度。在孟方抗击疫情的艰难时刻，中方提供的宝贵支持和帮助增强了孟方防控能力，增强了孟方克服困难的信心，孟方对此深表感谢。新冠肺炎疫情是全球性挑战，各国应共同应对。感谢中方照顾在华孟加拉国公民特别是在武汉的孟加拉国学生，孟方将为在孟中国公民生活提供良好保障。孟方愿同中方共建“一带一路”，推动孟中战略合作伙伴关系不断发展。

(责编：燕勐、杨牧)
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