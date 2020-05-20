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龙宇翔：培育复合型应急人才是应对突发公共卫生事件的迫切需要

2020年05月20日21:33  来源：新华网
 
原标题：龙宇翔：培育复合型应急人才是应对突发公共卫生事件的迫切需要

　　中国国际文化传播中心执行主席龙宇翔接受新华网专访。

　　新华网北京5月20日电（付敬） 5月19日，中国国际文化传播中心执行主席龙宇翔接受新华网专访。围绕疫情期间中国国际文化传播中心的抗疫援助举措，如何建立突发公共卫生事件应对机制等话题，龙宇翔进行了详细介绍与分析。

　　龙宇翔在专访中介绍，自新冠肺炎疫情发生以来，中国国际文化传播中心积极参加一系列重要捐助活动，动员海内外爱心人士和爱心企业开展捐赠，先后40多次向湖北、湖南、浙江、安徽、陕西、江苏、四川、江西等地40多个省会及地市级医疗机构和单位捐赠医用外科口罩、医用防护服、医用护目镜等各种医用物资共150多万件，缓解医用物资缺乏之困。

　　随着新冠肺炎疫情的全球蔓延，中国国际文化传播中心积极发挥对外文化传播窗口的作用，不断向俄罗斯、巴基斯坦、马来西亚、尼泊尔、印度尼西亚、韩国、泰国、缅甸、以色列、美国、加拿大、牙买加、厄瓜多尔、英国、意大利、保加利亚、莫桑比克、纳米比亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、佛得角等20多个国家捐赠各种医疗物资90多万件，用实际行动诠释构建人类命运共同体。

　　龙宇翔认为，疫情发生以来，中国政府迅速决策，人民团结一心，积极投入到抗击疫情的斗争中，取得阶段性成效。中国的抗疫经验为世界提供了“中国方案”，并得到了国际社会的高度肯定。

　　新冠肺炎疫情肆虐，给全球公共卫生安全带来巨大挑战。如何更好地应对突发公共卫生事件？龙宇翔建议做好四个方面的工作：一是进一步完善建立由政府牵头、职能部门协调的公共卫生体系。应对突发公共卫生事件，政府的高度重视是根本保证。二是进一步增强全人类对重大突发事件的风险意识，倡导全社会参与的格局。这需要发挥大众媒体和健康教育机构的作用，提高社会公众对突发公共卫生事件的认知水平和自教互教能力。三是进一步建立健全各级应急保障体系，增强医疗物资应急保障能力。只有建立起保证应急设施设备、医疗救治物资的储备，配送和调运机制，才能有力保障重大突发公共卫生事件的应对和防控。四是进一步培养高素质的应急人才队伍，加强各级应急演练。这次疫情充分证明，必须要培养高素质、复合型人才的卫生应急队伍，以适应各种复杂情况下处置突发公共卫生事件的需要。

(责编：燕勐、杨牧)
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