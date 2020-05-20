新华社里约热内卢5月19日电 综述：多重疫情冲击巴西医疗体系

新华社记者陈威华 赵焱

新冠疫情曲线继续攀升，登革热暴发时间提前，流感季节即将到来……多重疫情正对巴西医疗体系造成前所未有的冲击。传染病专家指出，新冠疫情是目前巴西医疗体系面临的最大挑战，但登革热和流感也不容小觑，维持社会隔离措施将有助对抗疫情、拯救生命。

巴西近两年饱受蚊媒传染病困扰，2018年至2019年巴西登革热病例出现了同比数倍的暴涨幅度，寨卡和基孔肯雅热等疾病病例数虽没有大幅增加，但也存在大规模暴发风险。今年2月底巴西确诊首例新冠病例以来，新冠疫情也一直处于持续蔓延态势。因此早在今年4月，巴西卫生部门官员就警告，巴西今年将面临多重疫情持续蔓延局面，给本就脆弱的医疗体系带来严重冲击。

巴西卫生部19日统计数字显示，该国新增新冠确诊病例17408例，累计确诊271628例；新增死亡病例1179例，累计死亡17971例。新增确诊和死亡均为有疫情记录以来最高，也是首次单日死亡超过千例。传染病专家认为，目前还很难预测巴西疫情拐点何时到来。包括圣保罗州、里约热内卢州在内的许多地方政府已经宣布继续延长社会隔离期限。

巴西今年登革热疫情也十分严峻。据巴西卫生部统计数字，今年以来巴西各地已报告约67.7万例登革热确诊病例，目前已有265人因登革热死亡，比去年同期增加60%，绝大多数死亡病例与最近因新冠疫情而采取的隔离措施有关，患者没有得到及时救治。

登革热主要通过埃及伊蚊传播。作为外来物种，埃及伊蚊常见于全球热带和亚热带地区，能够传播登革病毒、寨卡病毒、基孔肯雅病毒等多种病毒。往年巴西登革热疫情主要出现在4月至5月，但今年时间明显提前，专家认为这主要与巴西气候变化有关，去年以来巴西气温上升，降水增多，气候环境变得更有利于埃及伊蚊大规模繁殖。

由于南半球即将进入秋冬季，巴西的流感高发季节也即将到来。去年巴西有1122人死于流感，受新冠疫情影响，巴西卫生部门已将今年针对流感敏感人群的疫苗注射工作提前至3月份进行。

传染病专家指出，新冠、登革热和流感的发病症状有相似之处，给医务人员带来甄别上的困难，也给医疗体系带来多重负担。据介绍，新冠是目前巴西医疗体系优先应对的疫情，因为新冠病毒造成的病亡率更高，目前也没有特效药，医护人员缺乏治疗经验。

专家呼吁，为了避免疫情持续恶化，公众应尽可能保持社交距离，采取有效个人卫生防护措施，这将有助于全社会共同抗疫。

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