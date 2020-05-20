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美国所有州放松社交距离限制 部分区域病例激增

2020年05月20日09:23  来源：中国新闻网
 

中新网5月20日电 据美国中文网报道，截至当地时间20日，尽管许多地区的发病率仍在上升，美国每个州都将开始放松为遏制新冠病毒传播而施加的限制措施。

据报道，最后一个取消部分限制的州是康涅狄格州，该州定于20日起允许户外用餐场所、办公室、零售商店和购物中心、博物馆和动物园在受限制的情况下重新开放。康州之前没像其他一些州那样关闭某些设施和活动，包括公园或室外建筑工地。

然而，根据美国约翰·霍普金斯大学的数据进行的分析显示，截至19日，至少有17个州在过去7天中，出现了平均每日新增病例数的明显上涨，即增长超过10%；只有16个州的平均日增确诊数下降了10%以上。

公共健康专家表示，确诊病例下降应该是放松社交距离限制的一条指导标准。

此外，美国约翰·霍普金斯大学的实时统计数据显示，截至北京时间20日6时32分，美国确诊病例已超152万例，9万多人死亡。

另一方面，报道指出，放宽限制将如何影响新冠疫情，还需要一些时日才能看出。专家表示，可能要花几周的时间才能看到更多人出门在外的后果。公共卫生官员警告说，这些影响可能导致美国更多死亡和第二次疫情高峰。

目前，各州看似都在推进重新开放，其中一些没有观众参与的体育赛事也开始恢复。

纽约州长科莫19日表示，该州将允许最多10人的国殇日仪式，他希望人们可以尊重这一传统。科莫此前还表示，纽约、新泽西、特拉华和康州将于国殇日前，也就是22日全部开放海滩。

而到20日，迈阿密市将同佛罗里达州的其他大部分地区一样，允许零售商以50%的客容量营业，并要求顾客戴口罩。

在佛州的大部分地区，饭店、购物中心、图书馆和体育馆从18日开始就能以50%的客容量开放。理发店只要遵守某些安全规程，就可以重新开放。

麻州也已经进入了重新开放计划的第一阶段，只要遵守某些限制，制造业、建筑工地和礼拜场所就能重新运转。

得州也正在打算更快的重开更多的业务。州长阿博特18日表示，托儿中心、酒吧、保龄球馆等将在本周重新开放。到本周末，餐馆的容量可以从刚放松限制时的25%增加到50%。

根据得州州卫生服务部公布的数字，该州在周末报告的日增确诊数增至疫情暴发后最高。但是在18日，官员们又报告了该州自3月下旬以来的最低单日病亡人数——11人。

新泽西州州长墨菲18日表示，将允许高尔夫练习场和射击场、网球俱乐部和社区花园等场所在某些限制下恢复。

另外，越来越多的大学正在制定秋季学期的计划。至少有五所大学在本周表示，他们将在今年秋天进行面对面的课堂授课，而且他们将取消秋季假期，并一直上课到感恩节之前。

总的来说，这些学校希望最大程度地减少学生的大规模出入，防止学生可以在其他地方感染病毒并将其带到校园。

印第安纳州的圣母大学和内布拉斯加州的克赖顿大学表示，他们打算提早开始秋季学期，取消秋季假期，并在感恩节之前结束学期。

克里顿大学的校长丹尼尔·亨德里克森表示，他认为学校可以提供一个非常安全的环境，他们希望在预期的流感季来临之前完成学期。

(责编：于洋、刘洁妍)
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