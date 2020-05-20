会见外宾传递中国情谊（望海楼）

疫情无情，人间有情。今年以来，一场突如其来的新冠肺炎疫情蔓延全球，给人类生命安全和身体健康带来巨大威胁。然而，人与人之间的真情流动、国与国之间的情谊相通并未因此受阻。

疫情发生之后，中国国家主席习近平先后在人民大会堂会见世界卫生组织总干事谭德塞、柬埔寨首相洪森、蒙古国总统巴特图勒嘎，并同巴基斯坦总统阿尔维会谈。跨越山海的握手、开诚布公的交谈、掷地有声的承诺，宛如一道和煦阳光，冲破疫情阴霾，让世界感受到中国情谊的融融暖意。

这份情谊，因中国积极行动而更深厚。疫情来势汹汹，中国临危不惧，第一时间采取最全面、最彻底、最严格的防控举措，这既是把中国人民的生命安全和身体健康放在首位，也是为全人类健康福祉贡献力量。

会见外宾时，习近平主席的言谈话语尽显这份人民情怀、人间大爱：“我在中国农历新年第一天主持召开中共中央政治局常务委员会会议，对加强疫情防控作出了全面部署”，“中方始终秉持人类命运共同体理念，本着公开、透明、负责任态度，及时发布疫情信息，分享防控、诊疗经验”，“中方坚持统筹疫情防控和经济社会发展，努力把疫情影响降到最低”……殷切之情、务实之举赢得来访外宾乃至国际社会的高度赞赏。谭德塞感叹：“中方采取的措施不仅是在保护中国人民，也是在保护世界人民。”

这份情谊，因中国及时援手而更温暖。国内疫情暴发之后，来自国际社会与世界多国的支援，中国铭记在心，感念于怀。尤其是在疫情发生的特殊时刻，多国领导人和国际组织负责人来华访问，本身就是一种患难与共、守望相助的生动诠释。

无论是“牢不可破的中柬友谊和互信”，还是“中蒙两个邻国守望相助、同舟共济”，抑或是“中巴‘铁杆’情谊”，中国都深表感谢，更愿涌泉相报。“我们将像对待本国公民一样照顾好柬埔寨在华公民，包括留学生，保障他们的生活和健康”，“中方将继续同包括蒙古国在内的各国加强合作，共同有效应对疫情”，“中方愿为防止疫情在世界范围内扩散蔓延作出更多贡献，将继续向巴方提供支持和帮助”……习近平主席与来访外宾推心置腹，也让世界看到中国有情有义，有感恩之心，亦有助人之意。当朋友同样面临疫情侵袭，中国义不容辞，必定施以援手，给予力挺。

这份情谊，因中国勇于担当而更坚实。疫情再次告诉世人，各国利益紧密相连，人类命运休戚与共。面对不分国界、不论民族的全球性挑战，全球治理的重要性不是下降，而是上升了。对于疫情留给世人的严峻考题，中国不回避、不退缩，积极作答，贡献智慧。

在会见谭德塞时，习近平主席强调中方愿同世界卫生组织和国际社会一道，共同维护好地区和全球的公共卫生安全；在会见洪森、巴特图勒嘎以及与阿尔维会谈时，习近平主席多次提到人类命运共同体的重要理念，表明中国愿与各国同舟共济、携手抗疫的诚意以及愿为全球公共卫生事业尽责的担当。为推动全球公共卫生安全治理添油助力，为推动构建“人类命运共同体”夯基垒台，中国负责任的大国形象跃然于世，也让来访外宾更加坚信与中国的深厚情谊历久弥坚。

疫情终将过去，未来美好可期。相信经此一疫，中国人民与各国人民的友谊将因共克时艰而更加醇郁，中国与各国共建人类命运共同体的步伐将因肝胆相照而更加坚定。

（作者为本报评论员）

(责编：崔越、刘洁妍)