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意大利约80万家企业恢复营业

2020年05月20日08:37  来源：新华网
 

　　新华社罗马5月19日电（记者陈占杰）意大利企业联合会19日在一份声明中说，在因疫情停业两个多月后，意大利约80万家企业18日在遵守防疫规定的前提下恢复营业。

　　声明说，18日，约90%的服装店恢复营业，社区露天市场中50%至60%重新开放，餐厅和咖啡馆中约70%恢复营业，但其员工数量减少约40%。

　　意大利中小农场主协会19日在一份声明中说，“解封”以来，由于几乎没有游客，加之绝大多数员工仍在远程办公，意大利餐厅和农场酒店的营业额比去年同期减少80%左右，这种情况对国民经济是个沉重打击。

　　据意大利民事保护部19日发布的数据，该国当天新增新冠确诊病例813例，累计确诊226699例；新增死亡病例162例，累计死亡32169例；新增治愈病例2075例，累计治愈129401例。现有患者中，54422人在居家隔离，9991人在医院接受普通治疗，716人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少216例和33例。

　　意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。从18日开始，意大利大幅放松疫情管控措施，商店、餐厅、理发馆、博物馆等重新开放，但商家和顾客必须遵守有关安全距离和消毒等方面的规定。

(责编：于洋、刘洁妍)
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