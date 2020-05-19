原标题：国务院联防联控机制：中国本着“早、快、透明”的原则和世界分享疫情信息

新华社北京5月19日电（记者李延霞、温竞华）针对有国家提出中国在新冠肺炎疫情初期未能及时告诉世界真相的质疑，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友19日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，新冠肺炎疫情发生后，中国本着“早、快、透明”的原则和世界卫生组织以及其他国家分享疫情方面的信息。

5月19日，国务院联防联控机制在北京召开新闻发布会，介绍新冠肺炎疫情防控国际合作与交流工作情况。 新华社记者 潘旭 摄

“在1月3日我们还不清楚造成疫情的病原体是什么的时候，就通报世界卫生组织及其他国家中国发生了不明原因的肺炎。在成功分离新型冠状病毒毒株并确认新冠病毒是造成这次不明原因肺炎的罪魁祸首时，立刻通报了世界卫生组织和相关国家。我们把病毒的基因序列弄清楚时就第一时间上传、通报、分享给世界卫生组织，并把整个基因序列上传到世界卫生组织的全球共享数据平台。”吴尊友说。

吴尊友表示，只有本着及时、公开、透明的原则分享信息，全世界才能够合作，才有可能打赢新冠肺炎疫情防控这场战争。

北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强表示，我国在比较早的时间就开始向国际社会分享经验，主要围绕诊疗方案介绍中国诊断和治疗的经验，同时把实战的经验和体会向各国专家介绍，帮助这些国家和地区抗击新冠肺炎疫情、降低病死率。

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