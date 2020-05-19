原标题：专访：国际社会高度关注两会 抗疫凸显合作重要性——访希腊前总理帕潘德里欧

新华社雅典5月19日电 专访：国际社会高度关注两会 抗疫凸显合作重要性——访希腊前总理帕潘德里欧

新华社记者于帅帅 李晓鹏

中国全国两会即将召开，希腊前总理乔治·帕潘德里欧日前在雅典接受新华社记者书面采访时表示，国际社会高度关注今年的中国两会并希望学习中国抗击新冠疫情经验，各国应对疫情“最重要的是要协同合作、学习他国经验，共同与病毒作战”。

帕潘德里欧对中国新冠疫情防控阻击战取得重大战略成果表示赞赏。他说，中国率先控制住疫情，在恢复社会经济秩序方面也领先他国，接下来一段时间中国将面对实施后疫情时代发展规划的工作，在此背景下，国际社会对今年两会有着强烈兴趣。

谈及应对新冠疫情，帕潘德里欧认为，各国有各自不同的经验、不同的制度、不同的发展水平，但可以就最重要的共同问题找到合作的共同基础。“重要的是，要抛弃狭隘的民族主义观念，找到一种合作的方式（去战胜疫情）。”

当前，个别国家出现反对全球化和推行单边主义的声音。帕潘德里欧就此表示，逆全球化是不可能的，新冠疫情也再次证明了各国相互依赖的程度，“新冠疫情引发的问题不在于全球化本身，而是需要规范和人性化全球治理，这也意味着我们需要重新思考改善而不是摧毁我们的国际机构”。

帕潘德里欧指出，各国把人民利益放在首位，这并不意味着一定要选择单边主义，而应是倡导和平合作造福所有人以及互学互助。如果单边主义成为持久趋势，将损害人类应对气候变化、流行病等全球挑战的能力，还将引发冲突、不信任。

帕潘德里欧说，新冠疫情对全球各经济体带来冲击，危机既影响到经济领域，也触及社会领域。后疫情时代，各国恢复投资时应优先考虑绿色发展和可持续发展项目，优先考虑改善卫生和教育领域。

近年来，希腊与中国在“一带一路”框架下合作成果显著。谈及两国未来合作前景，帕潘德里欧说，希中两国都有着悠久的医学药学传统，对幸福感也有深刻理解，这些传统将两国联系在一起，双方能够共同在卫生健康、社会福祉领域为世界提供新的方法。“这将是一项富有成果的合作，共同为双方更大的利益作出贡献。”

帕潘德里欧还说，希中双边关系良好，两国富有成效的合作经验在欧盟层面非常有价值，希腊将成为中国与欧盟其他国家之间的强大纽带。

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