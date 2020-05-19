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通讯：中医师助力英国抗疫

2020年05月19日13:32  来源：新华网
 

　　新华社伦敦5月18日电 通讯：中医师助力英国抗疫

　　新华社记者于佳欣

　　“谢谢王医生，多亏了您的救治，我准备回医院上班了。”不久前，英国一家医院的护士劳拉·洛恩努在核酸检测转阴后，第一时间给治疗自己的中医师王天俊打了电话。

　　一个月前，洛恩努出现新冠病毒感染症状，多方求助无果后，在曾接触中医的父亲推荐下，她找到了王天俊。

　　王天俊在英国有十几年从业经历，也是英国中医论坛主席、英国中医联盟网创始人。英国新冠疫情暴发后，在英国中医联盟网支持下，他联合几十名在英中医师发起中医抗疫援助行动，如今志愿医生已有80多人。从最初为问诊的华侨华人开药，到为越来越多的英国人治病，再到帮助救治感染的一线人员，这个团队一直在为英国抗疫贡献自己的力量。

　　一开始，王天俊将中药邮寄给洛恩努，但有一次过了4天药还未送到。“她很着急，我也很担心她的身体，就干脆直接开车送到她家门口了。”王天俊说。

　　洛恩努回忆起她取药的情景：打开家门，中药就放在门口，王天俊在马路对面，看到她把药取走后才开车离开。

　　另一位在当地医院工作的华人护士沈嬿讲述了她的求医经历。

　　4月初的时候，沈嬿持续高烧不退，英国医生建议她在家隔离，开了退烧药并嘱多喝水休息，但一周后症状并未减轻。当时沈嬿有同事因感染去世，她十分担心自己。经朋友推荐，她找到了志愿者团队里的钱梦珠医生。“钱医生怕我耽误治疗，直接托人开车送药过来，这来回一趟就要100多英里！”

　　沈嬿坦言，几乎未接触过中医的她，刚开始用药时信心并不足，有阵子病情加重时还特别消极。“但钱医生每天都打电话询问我的情况，鼓励我，还指导我做穴位按摩。”

　　坚持服药两周后，高烧逐渐退去，沈嬿转危为安，三周后已经可以去上班。

　　这两个治愈病例只是中医志愿者团队救治病人的一个缩影。截至目前，这个团队已接受约5000人咨询，中医药治疗近千人，其中包括当地医护人员、司机、邮递员等疫情期间坚守岗位的一线工作人员约百人，不少人检测结果转阴后，又重返工作岗位。

　　“他们是抗击疫情的‘战士’，保证他们的健康对抗疫胜利至关重要。”王天俊说，“中医药抗疫的效用已在中国得到证明，我们希望用中医药帮助更多‘战士’重返战场。”

(责编：于洋、刘洁妍)
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