综合消息：欧洲疫情发展趋缓　各国防控仍不放松

新华社索非亚5月18日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：18日是欧盟宣布“封欧”整整两个月，欧洲新冠疫情发展整体趋缓，但各国“解封”措施仍小心谨慎，分段推进。

18日，除英国外，欧洲疫情最严重的国家新增确诊病例均下降至三位数。意大利当天新增确诊病例451例，新增病亡病例99例，单日死亡病例自3月10日以来首次降至两位数；西班牙新增256例，德国新增531例，法国新增492例，只有英国仍居高不下，新增2684例。

在疫情发展趋缓的形势下，法国总统马克龙和德国总理默克尔18日举行视频联合记者会，共同倡议欧盟设立5000亿欧元基金，帮助欧盟渡过因新冠疫情引发的前所未有的历史性危机。

当天，欧盟各成员国“解封”措施开始生效。德国外长马斯表示，德国将负责任地为度假旅行创造条件，计划以针对不同国家和地区的旅行建议取代现行的海外旅行警告，但在海滩、餐厅等公共场所仍会有各种限制。德国为此已与保加利亚、希腊、意大利、西班牙和塞浦路斯等国讨论了如何在夏天逐步恢复欧洲的出行和旅游自由问题。

18日，意大利的商店、餐厅、咖啡馆、理发馆、酒店重新开放，但商家和顾客都必须遵守安全距离和消毒等规定，且仍不允许跨大区流动。当天一些博物馆重新开放，但包括罗马斗兽场在内的大量热门旅游景点尚在准备之中。

希腊境内200多个考古遗址18日重新开放。根据希腊文化部发布的信息，露天电影院、博物馆将陆续开放，7月中旬将恢复举办艺术活动。希腊全国中学18日复课，购物中心限流恢复营业。

比利时从18日起正式进入“解封”第二阶段。当天，比利时的小学和中学大部分复课，幼儿园则继续关闭，理发店、美容店、图书馆、博物馆、动物园等重新开放，但需遵守保持社交距离的规定。

葡萄牙18日正式启动“解封”第二阶段，博物馆、餐馆在限制人流的情况下恢复营业，高中生重返课堂。

18日，波兰开始实施四阶段“解封”计划的第三阶段，餐馆、咖啡厅、理发店和美容院等开门营业，部分室内外体育设施也已开放。此前，波兰已开放了购物中心、酒店以及博物馆等文化机构。

爱尔兰从18日起进入放松疫情管控措施第一阶段，商业和公共设施重新对外开放，继续鼓励在家办公。爱尔兰将分5个阶段放松疫情管制，每隔3周对现阶段的实施效果进行评估，如没有问题，可进入下个阶段。

18日，奥地利小学和中学低年级学生开始返校复课，但需错峰上下学，校园内需戴口罩和保持安全距离；保加利亚各大购物中心和餐馆全部恢复营业，公园及运动、教育设施已对公众开放；阿尔巴尼亚露天餐馆和酒吧恢复营业，私家车和公民不再需要政府批准即可外出，高中毕业班的学生回校复课，准备参加全国高考；荷兰、丹麦宣布，从18日开始进一步扩大新冠病毒的检测范围；罗马尼亚呼吁民众继续保持谨慎，减少不必要外出。（执笔记者：王欣然；参与记者：袁韵、袁亮、张毅荣、于涛、潘革平、林晶、张章、唐霁、任珂、蒋雪、和苗、温新年、桂涛、张家伟、章亚东、林惠芬、李晓鹏、陈占杰、张琪、高磊、战小漪）

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