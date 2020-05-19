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专访：中国抗疫和扶贫经验值得拉美学习——访拉加经委会执行秘书巴尔塞纳

2020年05月19日13:23  来源：新华网
 

　　新华社圣地亚哥5月18日电 专访：中国抗疫和扶贫经验值得拉美学习——访拉加经委会执行秘书巴尔塞纳

　　新华社记者尹南

　　联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）执行秘书巴尔塞纳日前接受新华社记者专访时表示，中国是世界上重要的公共产品供应国，中国抗击疫情和扶贫经验值得拉美和加勒比地区国家学习。

　　巴尔塞纳说：“中国在抗击疫情过程中采取了正确决策，很快控制住疫情，得以迅速进入提振经济阶段，中国抗疫经验有很多值得我们学习的地方。”

　　她提到，今年3月，拉美和加勒比国家共同体（拉共体）轮值主席国墨西哥组织召开拉共体卫生部长疫情防控视频会议，中国专家在会上分享了中国疫情形势和防控举措，效果很好。“听取中国经验十分重要。”巴尔塞纳说，拉加经委会准备建议墨西哥再次召集这样的交流会。

　　谈到拉美和加勒比地区部分国家尝试放松防疫措施、复工复产时，巴尔塞纳提醒，在这一过程中，首要任务是以健康为重、保障防疫需求，在这方面，拉美地区应当向中国学习。

　　巴尔塞纳说，疫情之下，各国之间合作和互助尤显重要。“拉美地区医疗体系薄弱，医疗物资和药品自给自足比例仅为4%，其他则依赖外界提供。疫情期间，中国向拉美地区捐助了很多医疗物资，还派出了医疗队，也从商业渠道为拉美输送了很多急需的抗疫物资。”

　　关于中国扶贫事业，巴尔塞纳说，中国扶贫工作取得卓越成果，拉美国家应当多学习中国经验。拉美和加勒比地区面临新冠疫情加剧地区贫困和不平等的挑战。拉加经委会预计，受疫情影响，2020年地区贫困人口将增加至少2870万人，达到2.15亿人，而极端贫困人口将增加1590万人，达到8340万人。

　　巴尔塞纳还对中国科技进步，尤其是数字技术进步，以及在环境保护、可持续发展等方面努力予以高度评价。她表示，拉美和加勒比地区国家应当加强同中国合作，落实联合国2030年可持续发展议程，实现公平和可持续发展的目标。

(责编：于洋、刘洁妍)
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