荷兰扩大病毒检测范围 比利时进入“解封”第二阶段

新华社布鲁塞尔5月18日电（记者潘革平）荷兰、比利时和卢森堡三国18日分别报告新冠累计确诊病例44141例、55559例和3947例。三国疫情均逐步趋缓，荷兰18日进一步扩大新冠病毒检测范围，比利时正式进入“解封”第二阶段，中小学逐步复课。

荷兰国家公共卫生与环境研究所18日发布公报说，过去24小时荷兰新增确诊病例146例，累计确诊44141例；新增死亡病例14例，累计死亡5694例。该研究所表示，这些数据表明相关防控措施发挥了作用。

从18日开始，荷兰进一步扩大新冠病毒的检测范围，护工、公交公司员工和青少年工作者等如出现症状，均可进行病毒检测。此前确定的警察、执法人员、易感新冠的高危患者以及医护人员等人群优先接受检测的政策维持不变。

比利时国家公共卫生研究所18日发布公报说，过去24小时比利时新增确诊病例279例，累计确诊55559例；新增死亡病例28例，累计死亡9080例。新增住院人数43人，目前正在住院的患者有1614人，其中342名患者处于重症监护中。新增确诊病例数、新增死亡病例数、新入院人数、住院总人数和重症监护患者数与前一天相比均有不同程度下降。

比利时从18日起正式进入“解封”第二阶段，当天小学和中学逐步复课。理发店、美容店、图书馆、博物馆、动物园等从18日开始重新开放，但需遵守保持社交距离的规定；露天集市可重新开放，但最多允许设立50个摊位；体育俱乐部的户外运动训练可有条件恢复，最多允许20人参加；婚礼和葬礼可以举办，但人数须控制在30人以内。

卢森堡政府18日发布报告说，过去24小时卢森堡新增确诊病例2例，累计确诊3947例，无新增死亡病例，累计死亡仍为107例。目前医院收治的普通新冠病例只有46例，另有8名患者处于重症监护中。

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