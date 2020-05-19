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世卫大会中国代表——

团结一致支持世卫组织发挥领导作用

2020年05月19日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京5月18日电  （记者王琳琳）第七十三届世界卫生大会18日以全球视频会议形式举行，主会场设在日内瓦，国家卫健委主任马晓伟作为中国代表团团长在北京参加会议并发言。全球疫情继续蔓延的背景下，本届大会聚焦新冠肺炎疫情。

　　马晓伟在发言中表示，新冠肺炎病毒是全人类共同的敌人。中国始终本着及时、公开、透明和负责任的态度，第一时间向国际社会通报疫情，分享病毒基因序列、引物和探针，与各国同行开展技术交流。各国利益紧密相连，人类命运休戚与共。呼吁各方团结一致，支持世卫组织发挥领导作用；坚决反对谣言、污名化与歧视；携手帮助卫生体系脆弱国家提高应对能力。

　　马晓伟向与会代表和全球观众介绍，中国政府始终坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位。习近平主席亲自指挥、亲自领导、亲自部署，中国坚持早发现、早报告、早隔离、早治疗，集中患者、集中专家、集中资源、集中救治，付出巨大努力和牺牲，目前疫情本土传播已基本切断。

　　在抗击疫情的过程中，国际社会向中国提供了真诚、友善的帮助。对此，马晓伟表示，我们铭记国际社会的宝贵支持，力所能及地向有需要的国家提供物资和技术援助，积极参加世卫组织加速新冠肺炎疫苗和药物研发、生产和公平分配的全球合作倡议。只要国际社会同舟共济，一定能够战胜疫情，并向实现健康相关的可持续发展目标不断迈进。


　　《 人民日报 》（ 2020年05月19日 03 版）
(责编：岳弘彬)
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