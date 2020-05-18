原标题：特稿：中国决胜全面小康为世界释放红利

新华社北京5月18日电 特稿：中国决胜全面小康为世界释放红利

新华社记者陈静

今年是中国决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年，即将召开的全国两会对中国和世界都具有重要意义。海外学者认为，中国确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会，将为新冠疫情笼罩下的世界注入信心和发展动力，为人类反贫困历史书写新的篇章，为解决全球治理难题贡献中国方案。

中国贡献：推动世界经济向前进

过去一年，中国完成全年主要目标任务，为全面建成小康社会打下决定性基础。俄罗斯科学院远东研究所前所长谢尔盖·卢贾宁说，改革开放40多年来，中国国内生产总值和人均国内生产总值的增长令世人印象深刻，相信中国将如期实现全面建成小康社会的各项目标。

今年以来，突如其来的新冠疫情打乱了正常的生产生活秩序。但各国专家认为，中国有能力克服发展道路上的障碍，中国经济向好基本面没有变。

法国智库席勒研究所研究员克里斯蒂娜·比埃认为，疫情下的中国经济展现出很强韧性。她说，得益于移动支付和电子商务的充分发展，即使在疫情时期，中国农民和生产商也能够将产品销售到全国各地和国外。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克说，中国现在已逐渐复工复产，全面建成小康社会的目标并未受到疫情影响。如果从未来回望，这次疫情将只是中国强劲发展历程的一个插曲。

墨西哥国立自治大学国际问题专家伊格纳西奥·马丁内斯说，在当前世界面临巨大不确定性的关键时期，中国加大对经济社会领域投入，持续推动脱贫等事业，确保实现第一个百年目标，将对人类发展做出重要贡献，发挥鼓舞人心的作用。

中国智慧：书写全球减贫新篇章

打赢脱贫攻坚战是全面建成小康社会的硬任务。今年脱贫攻坚任务完成后，中国将提前10年实现联合国2030年可持续发展议程的减贫目标。

巴基斯坦COMSATS伊斯兰堡大学助理教授塔希尔·蒙塔兹·阿万说，对于拥有14亿人口的中国来说，消除绝对贫困是了不起的成就，这在人类减贫史上绝无仅有。

埃及贝尼苏韦夫大学政治学教授纳迪娅·希勒米说，脱贫攻坚战体现了中国共产党在具体执行层面的强大能力，更体现出其普惠大众的执政理念。为达成减贫目标，中国政府制定了平衡、细致、有效的政策。尤其令人印象深刻的是，中国特别重视为贫困地区的妇女儿童提供支持，政府运用合理的政策工具在完善社会保障体系的同时支持数百万贫困妇女创业。

印度尼赫鲁大学中国与东南亚研究中心主任狄伯杰说，中国对消除全球贫困贡献巨大，也给世界带来了希望。狄伯杰说，中国有句俗话“人心齐，泰山移”，这是对中国脱贫攻坚精神的最好概括。

中国方案：提供全球治理新经验

没有全民健康，就没有全面小康。在守护全民健康、抗击新冠疫情的斗争中，中国采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，在较短时间内有效遏制了疫情的蔓延，同时积极开展国际抗疫合作，与世界共享中国经验。

马丁内斯说，中国支持一些医疗资源匮乏的国家，提供相关抗疫经验咨询和物资援助，参与多边卫生健康领域协商机制，积极推动疫苗研制，在全球抗疫中发挥了重要作用。中国在抗疫中采取的一些公共管理措施有利于维护社会稳定、防止疫情扩散，可为其他国家所借鉴。

墨西哥学者、“21世纪社会主义”理论创始人海因茨·迪特里希说，中国积极向其他国家提供抗疫知识和物资援助，充分体现了人类命运共同体的理念。

摆脱贫困是发展中国家共同面临的一个巨大挑战。印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，中国让数亿人口实现脱贫，这给联合国全面消除贫困的发展目标提供了示范，更让其他发展中国家看到了希望。中国以实际行动证明，全面消除贫困是完全可以做到的。

肯尼亚圣保罗大学经济学讲师爱德华·库塞瓦说，中国脱贫攻坚取得成功，给了世界极大的信心和启示。通过走中国特色社会主义道路，中国完成了人类历史上的创举。其他发展中国家也需要结合自身实际情况，寻找新办法来减少和消除贫困。

阿万说，中国全面建成小康社会，得益于中国共产党和中国人民坚持不懈的努力奋斗，体现了中国特色社会主义制度的优势。目前，世界上很多国家受困于各种各样的治理难题，它们应当更多地研究中国的发展道路，从中汲取有益经验。（参与记者：徐永春、张远、熊茂伶、吴丹妮、胡晓明、李浩、栾海、吴昊、杨臻、梁辉）

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