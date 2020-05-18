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荷兰单日死亡病例数现新低 旅比大熊猫将重新与公众见面

2020年05月18日13:18  来源：新华网
 

　　新华社布鲁塞尔5月17日电（记者潘革平）荷兰、比利时和卢森堡三国17日发布的新冠疫情数据显示，累计确诊病例分别为43995例、55280例和3945例。荷兰单日报告的死亡病例数为两个多月来新低，旅居比利时的大熊猫将从18日起重新与公众见面。

　　荷兰国家公共卫生与环境研究所17日发布公报说，过去24小时内荷兰新增确诊病例125例，累计确诊43995例；新增死亡病例10例，累计死亡5680例。两个新增数字与前一天相比均有所下降，单日死亡病例数更是创下3月16日以来的新低。该机构认为这表明防控措施发挥了作用。

　　该研究所负责人汉斯·布鲁格17日在接受媒体采访时表示，荷兰会不会出现第二波疫情，取决于相关防控措施执行的情况。

　　比利时国家公共卫生研究所17日发布公报说，过去24小时比利时新增确诊病例291例，累计确诊55280例；新增死亡病例47例，累计死亡9052例。新增住院人数60人，目前正在住院的患者有1622人。新增确诊病例数、新入院人数和住院总人数与前一天相比均有不同程度下降。

　　从18日开始，比利时将开启第二阶段“解封”，小学和中学将逐步复课，理发店、图书馆、博物馆和动物园均可重新开放。比利时天堂动物园已获准于18日重新开园，届时园内5只大熊猫将重新与公众见面。动物园发布公报说，动物园已为开园做好准备，目前只接受网上预约，所有参观者都必须遵守相关防护措施，如佩戴口罩、保持1.5米的社交距离等。

　　卢森堡政府17日发布报告说，过去24小时卢森堡新增确诊病例15例，累计确诊3945例；新增死亡3例，累计死亡107例。

(责编：于洋、刘洁妍)
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