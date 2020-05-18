血脉相连，涓滴聚成大江大海（战疫情 促发展 迎两会⑩）

2月25日，广东省鹤山市红十字会的工作人员把一箱箱海外华侨捐回国内的抗疫物资搬进仓库。

黄继明摄（人民视觉）

4月17日，留学生领到中国驻奥地利大使馆发放的“健康包”。

新华社记者 郭 晨摄

2020年初，一场突如其来的新冠肺炎疫情让海内外中华儿女的心贴得格外紧密。

国内抗击疫情的“集结号”甫一吹响，世界各国华侨华人自发组成“应急队”立即行动起来；疫情在全球加速蔓延，华侨华人的安危与健康成为祖（籍）国亲人心中最深的惦念；国内复工复产开启“加速模式”，众多侨企侨商踊跃投身其中，贡献力量。

万众一心，共克时艰。面对无情的病毒，海内外中华儿女守望相助，互为依靠，用血脉相连的同胞之爱谱写下这个春天最感人肺腑的乐章。

一次爱的总动员

“看到飞机飞在武汉和孝感上空，感慨万千！”美国加州华人张亮至今忘不了3个多月前的一个不眠之夜。那晚，他在微信朋友圈上传了一张飞机航路图。在他时刻关注的这架飞机上，装载着1.4万只医用口罩，即将送往武汉协和医院、武汉第四人民医院及孝感中心医院。

中国国内疫情发生之后，张亮与加州华侨华人在19天内为武汉、孝感的9家医院捐送4批急需医疗物资。“直接发动几百名志愿者，间接动员数千名华侨华人。”这样的规模连张亮自己都惊叹：“意想不到！”

这是一场加州华侨华人的“总动员”。

为了最大范围汇聚人力，张亮与同伴用了一个下午，创建募捐网站；硅谷众多华人创业者自发加入“采购组”，四处搜集医疗物资；斯坦福大学的3名华人学者制定采购指南，24小时在线“辨货”，精准筛选捐赠医疗物资是否达标……

“大疫之下，必有大义；大义之下，必有大爱。”张亮由衷感叹。

天涯海角隔不开海外侨胞的赤子之心，万水千山斩不断血浓于水的同胞之情。

春节前后，听闻中国疫情形势严峻，无数场爱的“总动员”在世界各国迅速发起，身处五洲四海的华侨华人与祖（籍）国同呼吸、共进退，竭尽所能支援祖（籍）国战疫。

他们中有鹤发老者。美国旧金山，98岁高龄的老华侨叶细英看到武汉暴发疫情的新闻，心急如焚，当即从皮夹子里掏出其中最大面额的一张100美元的现钞，请家人捐给武汉。第二天，老人告别人世。

他们中有青春少年。缅甸密支那，华文学校的一群中学生听说邻近的云南腾冲出现确诊病例而口罩紧缺，主动捐出班费，分头采购口罩，凑成两箱“爱心邮包”。

他们中有放下手头生意、全力组织捐赠的华人企业家。在澳大利亚悉尼，B1集团董事长祁岳发动公司员工，打电话、发邮件、上网查找，整整两周都在筹措医疗物资，仅第一批捐往中国的口罩、防护服、护目镜等物资就达100万元人民币。

吃不好，睡不安，连轴转，接力跑……只是想为远方的亲人多出一把力。我们无法一一获知他们的姓名，可是这一张张素未谋面却亲切无比的面孔，拼接成一幅最美的人物群像，将永远存留在我们的脑海中、心坎里。

一场与时间的赛跑

在俄罗斯浙江商会会长邓惠燕的手机相册里，存着一张微信聊天记录截图：她将3名俄罗斯侨胞邀请进一个名为“物资转运”的微信群，商量如何在俄采购医疗物资并捐送中国。

邓惠燕没有想到，这个“物资转运”微信群整整运转了近一个月。在这段刻骨铭心的日子里，她与商会常务副会长周月敏曾想方设法，在短短几天内将241箱医用口罩、防护服和护目镜“闪送”回国。她也曾咬紧牙关，携手打完一场长达20余天的物资捐送“持久战”。

疫情不退，捐送不停。两名“女将”一次次打电话找货，一趟趟跑机场托运。一开口，嗓音嘶哑，尽显疲惫。可她们说：“做的这些只是九牛一毛，不值一提。”

回望过去数月，有太多华侨华人如邓惠燕、周月敏一般，在世界各地与时间赛跑。他们深知，疫情如火，快一分，就多一分希望！他们深信，人定胜天，只要坚持就没有战胜不了的困难！

他们与时间拼速度。

3天之内完成一场跨越3国的“马拉松”！斯洛伐克侨胞周彦君为了把尽可能多的口罩以尽可能快的速度寄回中国，从斯洛伐克首都布拉迪斯拉发出发，驱车赶至200多公里外的匈牙利布达佩斯国际机场，寄出1.7万个口罩，再奔赴奥地利维也纳国际机场，将另外17箱口罩送上直飞中国的航班。

生活时钟也不约而同地拨到“北京时间”。中国国内疫情刚刚拉响，阿联酋广东商会便发起支援中国抗击疫情的行动。倡议发出一天之后，第一批捐赠物资就从沙特、巴林、阿曼、叙利亚等多国汇聚而来。3天之后，物资运抵中国；后续捐赠行动紧随而启。

他们与时间比耐力。

南非广州商贸文化交流协会会长陈玉玲，年过古稀，每天一早便驾车出门，奔波于约翰内斯堡的多家药房和医疗器械生产厂家。虽然“出高价都难找”，可她在一个月内采购并捐赠的口罩就超过4万只。

7次空运，12批数量不等的防疫急需医疗物资飞赴湖北、安徽、山东、四川多地。“忙得人都快飞起来了！”肯尼亚中华总商会会长卓武感叹。国内疫情严重的艰难时刻，他与众多在肯华侨华人不是奔波在筹集物资的路上，就是穿梭在堆满箱子的仓库，抑或是马不停蹄赶往机场办理托运……

一份来自家乡的守护

游子心怀反哺之义，“母亲”饱含舐犊之情。国内疫情暴发的艰难时刻，身处世界各地的华侨华人竭尽全力捐物捐钱，拳拳之心令人动容；疫情蔓延全球的紧急关头，“母亲”对游子的惦念更深更切。

一通通电话纾困解难。近3个月，外交部全球领保与服务电话24小时铃声不断，日均人工接听海外中国公民各类求助电话1100通；不少驻外使领馆增设咨询电话、开通微信群组，及时回应侨胞关切；浙江、福建、广东等地侨乡开通上百条为侨服务咨询热线，用乡音抚慰乡情。

一箱箱物资万里驰援。广东江门发动各方力量，捐送多批急需防疫物资，帮西班牙、马来西亚、巴拿马等多国华侨华人缓解燃眉之急；浙江青田华侨慈善救助基金拿出专项资金购买10万斤大米，让宅家抗疫的在意大利同胞不愁“米袋”；河南爱心侨企筹集10万只医用口罩和50台纳米光波治疗仪，为远在加拿大的豫籍同胞送去战疫“盔甲”……

“感谢有您，游子不孤；因为有您，天涯毗邻”“这是紧要关头的雪中送炭，是家乡跨越千山万水的关爱呵护”……4月下旬，一封封情真意切的感谢信从世界各国飞往福建泉州。海外泉籍侨胞选择用这种朴素真挚的方式表达他们对故乡的由衷谢意。正因有了家乡赠送的防疫物资、有了亲人给予的温暖守护，他们有了战胜疫情的信心与力量。这也是千千万万海外华侨华人共同的肺腑心声。

“青山一道同云雨，明月何曾是两乡”，这句吟诵千年的古诗在2020年又多了一笔动人注脚。

一股全力以赴的干劲

4月下旬，湖北省襄阳市襄州区双沟镇，伴随挖掘机、推土机的轰隆声响，施工工人正在有条不紊地搭建新厂。这是侨企正大集团旗下襄阳正大有限公司54万吨畜禽饲料厂项目的搬迁重建现场。

随着国内疫情形势逐步好转，在得到当地政府批复复工之后，襄阳正大有限公司第一时间敲响开工锣鼓，着手推进这一总投资3.3亿元的建设项目。

在全国多地，正大集团的其他投资建设项目同样如火如荼：投资8亿元建设河北衡水5000万只肉鸡一条龙项目；投资6.8亿元建设上海300万只蛋鸡项目；投资5.5亿元建设内蒙古100万头生猪屠宰项目……疫情阴霾逐渐消散，正大集团复工复产、投资扩产的脚步坚定有力。

随着国内疫情防控进入常态化，众多侨企积极投身复工复产浪潮，铆足劲头，全力以赴，释放积蓄已久的活力。

各地政府部门尤其是涉侨部门的贴心帮助与大力支持，让侨企复工复产的步子更稳、信心更足。

在这场艰苦卓绝的战疫中，无论是抗击疫情，还是恢复经济发展活力，海内外中华儿女总是心手相连，并肩同行。正因如此，我们能够生发出巨大勇气，迸发出澎湃能量，以团结一心的姿态迎来春回大地。

(责编：于洋、刘洁妍)