奥巴马再批特朗普政府应对疫情不力

美国前总统贝拉克·奥巴马16日在两场分别面向大学和高中毕业生的致辞中谈及时事，尖锐批评现任政府官员在抗击新冠病毒疫情中表现不力。

16日下午，传统黑人学院和大学应届毕业生的毕业典礼在多家社交媒体平台上播出。奥巴马在一段视频中谈到疫情时说：“尤为重要的是，人们原以为许多领导人知道自己在做什么，但这场疫情最终完全驱散了这层迷雾……其中很多人甚至都不愿装出领导人的样子。”

奥巴马还说，疫情中黑人族群受到的打击更大，折射出美国黑人群体长期以来遭遇不平等对待、承受沉重负担。

当天晚上，奥巴马在另一场面向高中毕业生的电视转播演讲中，再次不点名地批评现任政府官员。他说，“所谓的成年人，包括一些有着高大上头衔和重要职务的人”，却只是“做着让他们感觉良好、轻松、容易的事”，“这也是为什么现在事情搞得一团糟”。

在两次致辞中，奥巴马没有对总统唐纳德·特朗普或任何政府官员指名道姓。不过，奥巴马8日在和大约3000名他执政时期政府成员的电话会议中说，特朗普应对疫情的做法“绝对是场混乱的灾难”。

奥巴马还在那次电话会议中说，他将尽力为民主党总统竞选人乔·拜登助选。拜登是奥巴马任期内的副总统，并且是民主党方面目前唯一的总统竞选人。

奥巴马批评特朗普政府应对疫情不力后，特朗普连续多日在社交媒体推特上回击，要求国会调查“奥巴马门”，但没有解释何为“奥巴马门”。

奥巴马16日在演讲中还呼吁大学毕业生面对社会不公、领导人缺位等情况，勇于接受挑战，改变现状。

传统黑人学院和大学上世纪60年代设立，由美国教育部认证的100余所以黑人学生为主的高等教育机构组成，其中一些院校因经费等问题已经陆续关闭。（郭倩）（新华社专特稿）

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