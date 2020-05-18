伊朗向委内瑞拉运石油　伊媒警告美国别使绊

伊朗媒体16日警告，如果美国胆敢“像海盗一样”阻拦伊朗向委内瑞拉运送石油，美方将自食恶果。

汤森路透公司追踪海运信息的软件显示，一艘悬挂伊朗国旗的“克拉维尔”号油轮今年3月在伊朗南部阿巴斯港装船后，穿越红海，本月13日通过苏伊士运河，向委内瑞拉驶去。阿巴斯港位于霍尔木兹海峡北岸，扼守波斯湾出口。

一名不愿公开姓名的美国政府高官15日告诉路透社，美方正考虑采取措施应对此事，相关方案已经上报总统。不过这名官员拒绝透露方案内容。

伊朗政府发言人阿里·拉比埃稍后回应说，伊朗政府对美方所说油轮不知情，但伊朗和委内瑞拉作为独立的主权国家，“以前一直有、以后也会继续保持贸易关系”。

拉比埃说：“我们互相买卖，我们之间的贸易与其他人没有任何关系。我们得卖石油，而且我们有的是办法。”

美国2018年退出伊朗核问题全面协议并全面恢复对伊制裁，试图封杀伊朗原油出口。委内瑞拉同样受到美方制裁。美国政府冻结了委内瑞拉石油公司在美国的资产并截留它向美国出口原油的收益，以向委政府施压。

委内瑞拉尽管石油储藏丰富，但炼油能力较弱，成品油无法自给自足。

一名不愿公开姓名的委内瑞拉官员4月证实，伊朗用飞机向委方运送炼油化学制剂，以帮助后者启动一家炼油厂。

美国国务卿迈克·蓬佩奥称，伊朗马汉航空向委内瑞拉送去“不为外界所知的支持”，伊方应停止这类空运，其他国家应禁止马汉航空的航班过境。

伊朗外交部回应说，近期出现一些“毫无依据的说法”，实际上是美国为加大施压委内瑞拉作铺垫。

伊朗光明通讯社16日警告美方：“如果美国像海盗一样企图在国际水域制造不安定，那么这种行径肯定会造成恶果。”

这家亲伊朗伊斯兰革命卫队的媒体说：“据消息人士，美国海军麾下的VP-26中队已经向加勒比地区派出4艘战舰和一架P-8型‘海神’巡逻机。”这家媒体暗示美军可能在半道上拦截伊朗油轮。

持强硬立场的伊朗政治分析师迈赫迪·穆罕默德在社交媒体推特上向美国总统唐纳德·特朗普喊话：“特朗普作决定前，应该问问他的朋友、英国首相鲍里斯·约翰逊有关那艘英国油轮的细节。”

他所提的英国油轮是伊朗去年在霍尔木兹海峡扣押的“史丹纳帝国”号油轮。在伊朗扣押这艘油轮前，英方先在直布罗陀附近水域扣押一艘装载伊朗原油的油轮。英伊互指对方扣押油轮“非法”，数十天后才分别释放对方油轮。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)