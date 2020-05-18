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特朗普称正考虑对世卫组织恢复部分资助

2020年05月18日09:11  来源：新华网
 

　　美国总统唐纳德·特朗普16日说，美国政府正在考虑与世界卫生组织有关的多项方案，包括对世卫组织恢复部分资助。

　　特朗普在社交媒体推特上说，美国政府正在考虑的“众多方案之一是，我们恢复（向世卫组织）缴纳相当于往年水平10%的会费”。不过，他强调，美方尚未对此做出最终决定，美方用于缴纳世卫组织会费的“所有资金仍然冻结”。

　　就在特朗普发帖的前一晚、即15日晚间，美国福克斯新闻频道援引一份信件草稿率先报道，特朗普政府有意对世卫组织恢复部分资助，恢复的缴费额度大概是往年水平的十分之一。

　　特朗普4月14日以世卫组织应对新冠病毒疫情不力为由，宣布美国暂停向这一组织缴纳会费。这一决定招致国内外广泛反对，包括美国的欧洲盟友。

　　世卫组织成员缴纳会费包括两部分，一部分为摊派会费，依据各成员卫生和经济状况计算；另一部分为志愿会费，多用于资助具体项目。

　　美国原本向世卫组织缴纳会费最多。美国常驻联合国代表团提供的数据显示，美国2019年资助世卫组织4.52亿美元，其中摊派会费接近1.19亿美元。特朗普政府曾经提出，希望把美国摊派的世卫组织会费大幅减少至5790万美元。

　　观察人士注意到，特朗普主张“美国优先”，长期质疑联合国机构作用、指责多边主义机制。

　　特朗普2017年1月就任总统以来，美国陆续退出多个国际组织或多边机制，包括国际社会应对气候变化的《巴黎协定》、联合国教科文组织、联合国人权理事会和受联合国支持的伊朗核问题全面协议。

　　此外，特朗普政府2017年削减联合国人口基金经费，2018年暂停向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处提供资金。（杨舒怡）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)
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