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意大利将于6月初开放与申根区国家间人员流动

2020年05月17日10:07  来源：新华网
 

新华社罗马5月16日电（记者李洁）意大利总理孔特16日晚宣布，从6月3日起民众将可以跨地区自由出行，同时意大利将开放与申根区国家间的人员流动，“这将为旅游业的复苏奠定基础”。

孔特在当晚的记者会上宣布了意大利下一步的“解封”措施和时间表。他说，从5月18日起，意大利将“冒着风险”重启零售、美发等商业和社会活动，各地区可以制定区域条例来规范重新开放；健身房将从5月25日起重新开放，影剧院将从6月15日起重新开放；将继续禁止民众聚会，并禁止新冠病毒检测结果呈阳性及居家隔离中的轻症患者出行。

他呼吁意大利民众在参加室内活动时佩戴口罩，参加户外活动时保持一米的安全距离，无法保持安全距离时佩戴口罩。

据意大利民事保护部16日发布的数据，该国当天新增新冠确诊病例875例，累计确诊224760例；新增死亡病例153例，累计死亡31763例；新增治愈病例2605例，累计治愈122810例。

现有患者中，59012人在居家隔离，10400人在医院接受普通治疗，775人在重症监护室接受治疗。普通住院病例和重症病例分别比前一天减少392例和33例。

意大利从1月31日开始实施为期6个月的紧急状态以应对疫情，从3月10日起进入全国“封城”状态直至5月3日，从5月4日起进入抗疫和恢复经济并行的“第二阶段”。

(责编：崔越、杨牧)
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