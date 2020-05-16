原标题：荷比卢三国新冠疫情趋缓 荷比经济受重创

新华社布鲁塞尔5月15日电（记者潘革平）荷兰、比利时和卢森堡三国新冠疫情逐渐趋缓，15日分别报告新增确诊病例200例、356例和8例，累计确诊病例分别为43681例、54644例和3923例。疫情影响下，荷兰和比利时经济遭受重创。

荷兰国家公共卫生与环境研究所15日发布公报说，荷兰新增确诊病例200例，累计确诊43681例；新增死亡病例53例，累计死亡5643例。

荷兰中央统计局15日发布的初步统计数据显示，荷兰今年第一季度国内生产总值同比下降0.5%，环比下降1.7%，创2009年第一季度以来环比最大跌幅。荷兰中央统计局表示，经济萎缩的主要原因是家庭支出减少，尤其是今年3月最后两周因疫情暴发而导致的支出下降。

比利时国家公共卫生研究所15日发布公报说，比利时新增确诊病例356例，累计确诊54644例；新增死亡病例56例，累计死亡8959例；新增住院人数67人，目前正在住院的患者有1862人，其中380人处于重症监护中。新增死亡病例数、住院总人数和重症住院患者数与前一天相比均不同程度下降。

比利时多家银行的经济学家15日表示，新冠疫情会给比利时经济造成严重影响。欧盟委员会不久前预测，比利时经济今年会萎缩7.2%。一些经济学家近日甚至给出了更悲观的预测。

卢森堡政府15日发布报告说，卢森堡新增确诊病例8例，累计确诊3923例；新增死亡病例1例，累计死亡104例。

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