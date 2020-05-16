人民网>>国际

荷比卢三国新冠疫情趋缓 荷比经济受重创

2020年05月16日15:31  来源：新华网
 
原标题：荷比卢三国新冠疫情趋缓 荷比经济受重创

　　新华社布鲁塞尔5月15日电（记者潘革平）荷兰、比利时和卢森堡三国新冠疫情逐渐趋缓，15日分别报告新增确诊病例200例、356例和8例，累计确诊病例分别为43681例、54644例和3923例。疫情影响下，荷兰和比利时经济遭受重创。

　　荷兰国家公共卫生与环境研究所15日发布公报说，荷兰新增确诊病例200例，累计确诊43681例；新增死亡病例53例，累计死亡5643例。

　　荷兰中央统计局15日发布的初步统计数据显示，荷兰今年第一季度国内生产总值同比下降0.5%，环比下降1.7%，创2009年第一季度以来环比最大跌幅。荷兰中央统计局表示，经济萎缩的主要原因是家庭支出减少，尤其是今年3月最后两周因疫情暴发而导致的支出下降。

　　比利时国家公共卫生研究所15日发布公报说，比利时新增确诊病例356例，累计确诊54644例；新增死亡病例56例，累计死亡8959例；新增住院人数67人，目前正在住院的患者有1862人，其中380人处于重症监护中。新增死亡病例数、住院总人数和重症住院患者数与前一天相比均不同程度下降。

　　比利时多家银行的经济学家15日表示，新冠疫情会给比利时经济造成严重影响。欧盟委员会不久前预测，比利时经济今年会萎缩7.2%。一些经济学家近日甚至给出了更悲观的预测。

　　卢森堡政府15日发布报告说，卢森堡新增确诊病例8例，累计确诊3923例；新增死亡病例1例，累计死亡104例。

(责编：燕勐、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved