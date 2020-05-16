原标题：财经观察：英国谨慎按下经济“重启键”

新华社伦敦5月15日电 财经观察：英国谨慎按下经济“重启键”

新华社记者王慧慧

随着新冠疫情防控取得进展，英国政府日前公布“解封路线图”，开始逐步放松管控措施，谨慎推动复工复产。如何走好控制疫情和重启经济的“平衡木”，成为英国政府面临的新挑战。

复工复产“三步走”

按照路线图，英国复工复产将大致分三步走。第一步，自13日起，“积极鼓励”无法居家办公的人员返回工作岗位，食品加工、建筑、制造、物流、科研等行业将率先复工。第二步，最早自6月1日起，商店逐步恢复营业。第三步，最早自7月4日起，酒店餐饮等行业可以复工。

本周以来，英国的丰田、宝马、宾利等少数车企已复工，捷豹路虎、沃克斯霍尔预计下周复工。根据沃克斯霍尔的计划，重启卢顿工厂时将仅有三分之一的工人返岗，所有员工将接受体温检测，工作时佩戴口罩和护目镜，并保持2米以上社交距离。

服务业方面，目前星巴克、麦当劳、玛莎百货的咖啡厅等餐饮企业只能以提供外卖的方式尝试在部分门店复工。房地产中介公司可恢复营业，购房和租房者可看房、搬家。

在公布路线图的当天，英国首相约翰逊宣布，将设立一个新冠疫情预警系统，如果疫情再次恶化，政府会“毫不犹豫地刹车”。

抗疫、稳经济“求平衡”

疫情和抗疫隔离措施导致英国经济产出严重下降，重挫制造业、住宿、非食品零售业和建筑业等。数据显示，英国今年第一季度经济环比萎缩2%。由于“居家令”在3月最后一周才开始实施，经济学家普遍认为，二季度英国经济受到的冲击将更严重。英国预算责任办公室此前预测，二季度英国经济将下滑35%。

约翰逊表示，现在英国政府面临的挑战是找到一条前进道路，既能保持来之不易的抗疫成果，又能减轻封锁措施对经济的负面影响，“要达到平衡非常困难”。

英国《卫报》发表评论说，民意调查显示，英国民众认为当务之急是应对疫情，其次才是重启经济，“解封”太早、太过有引发第二波疫情的风险。

复工伊始，高峰时段英国公共交通已显得拥挤。布莱克浦居民茱莉亚在社交媒体上说：“交通部门要么限制乘客数量，要么增加发车频率。早7点的公交车上已经满载，根本无法保持社交距离，这种情形让我感到很不安全。”

企业“回血”待时日

为避免出现大规模失业潮，英国政府决定将工资保障计划延长到10月。但从8月开始，企业将承担其中的部分成本。一些公司表示，裁员将不可避免。

英国航空公司母公司国际航空集团说，3月下旬以来客运量减少94％，大部分飞机停飞，计划最早7月开始复航。但为减少开支，英航将继续推进裁员计划，最多1.2万人可能被解雇。

英国汽车制造商与经销商协会首席执行官迈克·霍斯说：“随着封锁禁令开始放松，汽车业终于看到隧道尽头的一丝曙光。但是行业复苏要依靠各环节的协调配合，比如尽快重开汽车销售门店，提振市场需求等。”

按照政府规划，英国影院有望7月重新开放。连锁影院VUE计划在订票环节就以家庭为单位分散座位以确保社交距离，一些汽车影院也将在满足人们娱乐需求的同时把人员接触降到最低。

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