习近平同匈牙利总理欧尔班通电话

新华社北京5月15日电 国家主席习近平5月15日晚同匈牙利总理欧尔班通电话。

习近平强调，在共同抗击新冠肺炎疫情的特殊时期，中匈两国人民风雨同舟、守望相助。中方坚定支持匈牙利政府和人民的抗疫努力，将继续向匈方提供力所能及的帮助。我相信，在你坚强领导下，奋发图强的匈牙利人民一定能够早日战胜疫情。中方坚定支持联合国和世卫组织在国际抗疫合作上发挥应有作用，愿同包括匈牙利在内的世界各国有效开展联防联控，坚决遏制疫情蔓延，同时加强宏观经济政策协调，共同应对疫情给世界经济带来的挑战。

习近平指出，经历了共同抗击疫情的考验，中匈传统友好将更加深厚、合作前景将更加广阔。双方要积极谋划疫情后双边关系发展，保持高层交往，加强经贸、投资等传统领域合作，积极探讨数字经济、人工智能等新领域合作，促进人文交流。我期待疫情过后早日同你会面，推动中匈全面战略伙伴关系和中国－中东欧国家合作迈向更高水平。

欧尔班表示，中国人民经过艰苦努力，成功控制住疫情，我对此表示祝贺。匈牙利人民不会忘记，中方及时为匈抗击疫情提供了急需的医疗防护物资等援助，对此深表感谢。匈方始终坚定奉行一个中国政策。匈中双方在高技术领域开展了良好合作，促进了匈牙利经济发展。匈方愿同中方加强经贸、金融等领域合作，将一如既往支持和参与中东欧国家－中国合作。

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