习近平同南非总统拉马福萨通电话

新华社北京5月15日电 国家主席习近平5月15日晚同南非总统拉马福萨通电话。

习近平指出，当前，非洲疫情加速扩散蔓延。在你领导下，南非政府采取一系列应对疫情举措，取得积极成效。中方将继续给予南非坚定支持和力所能及的帮助，加强双方医疗卫生合作。中方愿同南非保持经常性沟通，在金砖国家、二十国集团、联合国等多边平台加强协作，推动中南全面战略伙伴关系深入发展，共同维护两国和发展中国家根本利益。

习近平强调，中非传统友谊深厚，双方彼此信赖，是好朋友、好伙伴、好兄弟。中方对非洲国家面临的疫情和经济下行双重压力感同身受，在自身仍面临巨大抗疫压力情况下，多批次向非洲联盟和非洲国家提供大量抗疫物资，积极向非洲国家派遣医疗专家组，同非方举办专家视频会议，毫无保留开展诊疗技术交流。中方呼吁国际社会加大对非洲抗疫支持，并积极参与二十国集团“缓债倡议”。当前形势下，中国和非洲比以往任何时候都更需要命运与共、团结抗疫、共克时艰。中方将继续同非洲兄弟姐妹坚定站在一起。双方应支持联合国和世卫组织在协调国际抗疫合作中发挥积极作用。中方愿同非方一道，构建更加紧密的中非命运共同体。

拉马福萨表示，南中两国在很多问题上拥有共识，双方关系坚固良好。南非支持中方在台湾等涉及中国核心利益问题上的立场，愿同中方密切合作，维护双方共同利益。感谢中方为非洲国家持续提供宝贵帮助和支持，中国是南非和非洲国家真正的朋友和面临困难挑战时可以依赖的伙伴。非洲联盟和非洲国家坚定支持联合国和世卫组织工作，为国际抗疫合作发挥积极作用。

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