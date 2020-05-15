南非主流媒体：警惕“甩锅”陷阱 勿做政治游戏棋子

人民网约翰内斯堡5月13日电（记者 李滢嫣）13日，南非第二大新闻网站独立传媒网站发表题为“不要落入特朗普总统的‘甩锅’陷阱”评论文章，指出特朗普总统及其共和党同僚之所以编造各种有关“新冠病毒起源于中国”的谬论，是为了转移人们对其领导下的美国政府应对疫情不力的指责，是一种赤裸裸的“甩锅”行为。文章主要内容如下：

迄今为止，新冠病毒已感染全球418万人，并造成约29万人死亡。南非的感染人数也急剧增加，目前约有11400例确诊病例，至少220例死亡病例。然而，在这样的背景下，特朗普及其共和党同僚却玩起了危险的指责游戏，以转移人们对美国政府应对疫情不力的批评。特朗普的贸易战已经将美中关系推到了几十年来最脆弱的时刻，当前他又把疫情责任转嫁到了中国身上，这是典型的特朗普诱饵和交换政治。

特朗普总统将新冠病毒称为“中国病毒”，及其编造的有关新冠病毒起源于武汉海鲜市场以及病毒是从武汉实验室泄露的生化武器等谬论均没有事实依据，特朗普之所以极力散播这些谬论，是为了转移对他应对疫情不力的指责。

2月18日，27名外国知名科学家在《柳叶刀》上发表声明，谴责“认为新冠病毒并非自然起源的阴谋论”。4月30日，《纽约时报》报道称，特朗普政府的高级官员强迫情报机构帮助调查新冠病毒起源。当天，美国情报部门即发表声明表示，他们同意“新冠病毒并非人为或转基因制造的这一科学共识”。目前尚不清楚新冠病毒的确切来源。然而，美国却对中国提起了集体诉讼，要求赔偿疫情造成的损失。

然而事实上，当新冠病毒去年12月底首次开始感染人时，中国政府并不知情。1月3日，中国即向美国政府通报疫情。1月9日，中国国家电视台中央电视台首次对中国发现的一种新型冠状病毒进行了报道。几天后，中国科学家与世界卫生组织及其他国家分享了这种病毒的基因序列。1月20日，中国国家主席习近平首次就疫情发表公开声明，要求政府把人民的生命健康放在首位。1月23日，武汉“封城”。

新冠病毒没有国界，目前在亚马逊丛林最深处也发现了这种病毒。世界各国现在需要的是团结合作，共同应对新冠病毒对全球造成的威胁，而不是成为政治游戏中的棋子。

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