联合国预计2020年全球经济萎缩3.2%

联合国日前发布的《2020年世界经济形势与展望年中报告》显示，受新冠疫情影响，2020年全球经济预计萎缩3.2%。

报告预计，2020年，发达国家经济将萎缩5%，发展中国家经济萎缩0.7%。2020年至2021年，全球经济产出累计损失将达8.5万亿美元，几乎抹去过去4年的全部增长。

受疫情影响，全球经济遭受重挫，供应链中断、需求被抑制。报告预计，2020年世界贸易将收缩近15%。

联合国首席经济学家埃利奥特·哈里斯在视频发布会上表示，世界经济“从危机中复苏的速度和强度不仅取决于公共卫生措施减缓病毒传播的有效性，也取决于各国保护民众、特别是最脆弱社会成员就业和收入水平的能力”。

报告预计，受疫情影响，2020年全球将有约3430万人跌入“极端贫困”，其中56%生活在非洲。

（据新华社联合国电 记者王建刚）

研究人员开发出检测新冠病毒抗体的新方法

一个国际团队近日在英国《自然·医学》期刊发表报告说，他们开发了一种检测血液中是否存在新冠病毒抗体的新方法，如发展成熟将有助于分析人群中的病毒感染率。

美国芒特西奈伊坎医学院学者领衔的国际团队设计了一种酶联免疫吸附测定法。他们为此创造了两个版本的新冠病毒表面刺突蛋白，第一个版本包含完整的刺突蛋白，第二个仅包含受体结合域（刺突蛋白的一小部分）。此前研究显示，刺突蛋白能帮助病毒进入宿主细胞，是抗体的靶标。

有关实验中使用了16名新冠病毒感染者的血浆和血清样本，使用新开发检测方法的结果显示，所有样本对两个版本的刺突蛋白都产生了阳性结果。对于完整长度的刺突蛋白，样本有更强烈的反应。

研究团队因此认为这种抗体检测方法有效。据介绍，新方法还有相对快速简单、不需要处理活病毒等优点。

（据新华社伦敦电 记者张家伟）

以色列航空4亿美元贷款计划获政府批准

以色列财政部近日批准以色列航空一项4亿美元的贷款计划，并为该计划提供80%的国家担保，以帮助其度过危机。

在提供贷款担保的同时，以色列财政部要求以色列航空的所有者向该公司注资1亿新谢克尔（约合2850万美元），并实施一揽子削减成本改革措施，包括精减33%的员工、削减高级管理人员薪酬、暂停员工免费航班、暂停向股东分配股息等，以使该公司每年减少至少5000万美元的成本。

新冠疫情暴发后，以色列航空停飞大部分航班，商业航班重启日期一再推迟。目前，以色列航空已将商业航班重启日期推迟至5月30日，近6000名员工将保持无薪休假状态至6月30日。

以色列航空成立于1948年，最初为国有公司，2005年后公司控制权转移到私人手中。

（据新华社耶路撒冷电 记者尚昊、陈文仙）

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 17 版）

(责编：马昌、岳弘彬)