合作抗击疫情 共建健康丝路（大使随笔）

日前，习近平主席同乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫通电话。两国元首讨论了如何在抗击新冠肺炎疫情常态化背景下加强双边合作，并就共同关心的国际和地区问题及两国在国际组织的合作等深入交换意见，达成广泛共识。

4月17日，由中方派出的联合医疗工作组抵达乌兹别克斯坦。工作组集中了卫生管理、中医药、传染病防控、护理等领域权威专家。他们通过举办讲座、转交精心编撰的《新冠肺炎资料汇编》等方式，与乌方同事全面分享新冠肺炎防治、诊疗方面的经验，并奔赴撒马尔罕、费尔干纳等地一线医院调研会诊，共商防控救治方案，积极为乌抗疫贡献力量，受到热烈欢迎。

新冠肺炎疫情是全人类面临的一次史无前例的大考。在这场严峻的全球公共卫生危机面前，中乌两国同舟共济、合作互助，树立了构建人类命运共同体的典范。中国人民不会忘记，在中方抗疫的关键时刻，米尔济约耶夫总统向习近平主席致以慰问，并下令向中方提供两批医疗物资援助，乌民众和友好人士纷纷通过捐赠物资、录制视频等形式为中国加油。同样，中方也及时伸出援助之手，向乌方提供多种医疗物资和个人防护用品，并毫无保留地与乌方分享疫情防控经验。双方专家多次视频连线，联合医疗工作组还与乌方就开展定期交流、留下一个“不走的工作组”达成共识。中方对乌方抗疫感同身受，将继续与乌方朋友携手努力，争取早日共同战胜疫情。

在这场抗疫的人民战争中，坚毅顽强的中乌人民充分展现了互帮互助、众志成城的优秀品格。在来势汹汹的疫情面前，两国都涌现出一批最美“逆行者”：中国全国几百支医疗队驰援重灾区，科研人员、社区工作者等坚守岗位；乌爱心人士主动申请赴一线服务、争当志愿者，为政府设立的反危机基金捐款，为维护民众生命安全和身体健康筑起坚固防线，在抗疫的同时保障了民众的正常生活。中乌两国都深知“帮人就是帮己”。中方在面临外防输入、内防反弹任务的情况下，通过捐赠物资、派遣医疗工作组、视频连线等形式支援各国，乌方则一边严抓国内抗疫工作，一边及时为周边国家送去关怀和帮助。

习近平主席指出：“病毒无国界。疫情是我们的共同敌人。各国必须携手拉起最严密的联防联控网络。”米尔济约耶夫总统也表示，任何一个国家都无法单独应对疫情，各方应团结合作、守望相助。

中方将继续同乌方加强抗疫合作，提供力所能及的协助，深挖两国医疗卫生领域合作潜力，共建“健康丝绸之路”。我们愿与乌方共同努力，推动两国各领域合作深入发展，进一步夯实中乌关系提质升级的基础，共同夺取疫情防控和双边关系发展的“双胜利”。

（作者为中国驻乌兹别克斯坦大使）

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)