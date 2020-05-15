本报北京5月14日电 近日，世界多国政党政要通过不同方式向中共中央对外联络部表示，各国应树立人类命运共同体意识，加强抗疫合作，携手应对风险挑战。各方并积极评价中国疫情防控成效和对国际抗疫合作的贡献，反对将疫情政治化和对他国污名化。

尼泊尔共产党主席、总理奥利表示，在习近平总书记和中国共产党的领导下，中国政府及时采取有力举措，短期内有效控制疫情，并积极推动抗疫国际合作，尼方对此高度赞赏。尼政府和人民感谢中方的宝贵支持，认为中国的抗疫经验值得世界各国学习，愿同中方继续加强合作，共同抗疫。

斯里兰卡人民阵线党领导人、总统戈塔巴雅表示，患难见真情，斯政府和人民衷心感谢中方为斯里兰卡抗击疫情提供的慷慨援助和分享的经验做法。中国为全球抗疫所作贡献有目共睹，我们坚决反对针对中方和世卫组织的污名化。斯方愿与中方携手加强抗疫国际合作，维护全人类生命健康。

印度尼西亚民主斗争党外事委员会主席、人民协商会议副主席巴萨拉表示，疫情面前，人类命运与共。我们反对一些势力将疫情政治化，并将疫情作为攻讦其他国家和进行国内政治斗争的武器。我们高度赞赏中方推动国际抗疫合作的努力，呼吁各国政党为抗击疫情凝聚共识和力量。

巴基斯坦人民党领导人、参议院副主席曼德维瓦拉表示，我们坚决反对某些国家污名化中国的做法。借疫情“甩锅”是冷战思维在作祟。巴方感谢中国共产党向巴各政党致信介绍中方抗疫经验，愿继续与中国共产党深化沟通交流，共同推动世界政党加强抗疫合作，助力构建人类命运共同体。

格鲁吉亚“格鲁吉亚梦想—民主格鲁吉亚”党执行书记科巴希泽表示，我们高度赞赏中方为在华格鲁吉亚公民提供帮助，并向格方提供医疗和资金支持。当前疫情在全球多点暴发，需要各国团结一致、携手应对，共同与看不见的敌人作斗争。我们支持习近平总书记提出的打造人类卫生健康共同体的倡议，愿为加强抗疫国际合作作出贡献。

津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线主席兼第一书记、总统姆南加古瓦表示，疫情是人类共同的敌人，国际社会应团结协作战胜病毒。疫情暴发是一种自然现象，我们必须尊重科学，避免无端指责归咎。中国为遏制疫情蔓延付出了巨大代价，也为国际抗疫积累了有益的第一手信息和经验，中国贡献应该得到国际社会的认可。津方将继续与中方并肩作战，团结合作打赢疫情防控阻击战。

南非共产党第一副总书记马派拉表示，我们对中方为战胜疫情付出的巨大牺牲深表感激。中共与世界政党一道发出加强国际抗疫合作的共同呼吁，为国际社会最终赢得疫情防控指明了方向。南非共反对将公共卫生问题政治化，致力维护国际合作抗疫大局。

埃及自由埃及人党主席哈利勒表示，中国的行动再次向世界证明，人类命运共同体理念是维护人类健康安全的必由之路。将疫情政治化和对他国污名化不得人心，各国应将注意力集中到抗疫合作上来。希望中方继续推进国际抗疫合作，帮助世界各国早日战胜疫情。

塞尔维亚社会党主席、政府第一副总理兼外长达契奇表示，中国人民站在抗击疫情战斗的第一防线上，为世界人民的健康安全作出了重大贡献和牺牲，值得世界各国的尊重。塞方强烈谴责一些国家在疫情问题上的政治化、极端化言行。中国在这次全球公共卫生危机中秉持人类命运共同体理念，展现出高度的国际责任感，值得国际社会高度赞扬。

《 人民日报 》（ 2020年05月15日 03 版）

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