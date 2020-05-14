中东欧多国遭遇严重旱情

近期，波兰、捷克、罗马尼亚等中东欧国家政府相继对当前持续的旱情发出警示。中东欧地区是欧洲重要的农作物产区，遭遇旱情为受新冠肺炎疫情冲击的当地经济带来新挑战。

从去年入冬以来，中东欧国家的降水量较往年明显偏少，波兰、罗马尼亚、乌克兰、匈牙利等国的蓄水量都处在近几年的最低点。捷克多名气象学专家援引数据表示，捷克正经历“500年来最为严重”的旱情。捷克环境部部长里哈德·布拉贝茨表示，当前形势可以用“灾难性”来形容。最新数据显示，到今年3月，波兰降雨量为最近30年来最少。中部地区降水量是长期平均水平的67％，部分地区低于40％。日前，干旱天气还引发波兰别布扎国家公园大火，过火面积超过6000公顷。

中东欧地区旱情可能带来粮食减产问题。波兰农业部预测，农畜作物的减产已成定局。罗马尼亚农业部部长奥罗斯表示，去年秋天种植的300万公顷小麦、大麦和油菜籽已经受到不同程度的损害。目前，罗马尼亚已经禁止向非欧盟国家出口谷物，乌克兰面粉厂商要求政府限制谷物及相关产品的出口，维护价格稳定。

中东欧地区农业从业者处境艰难。波兰农业联合会主席玛丽安·西科拉说，干旱和新冠肺炎疫情给波兰农业造成双重打击，一些季节性农产品面临滞销。波兰一名草莓农场主安德瑞纳表示，干旱导致灌溉和生产成本增加了近一倍，还面临着缺乏工人和产品滞销的风险，“今年的年景将非常困难”。

中东欧各国政府在针对疫情的经济刺激计划中，加大了对农业的支持。波兰增加了小型蓄水项目和农业贷款的资金投入，捷克政府5月召开紧急会议商议制定危机应对政策，拨款用于涵养水土、雨水再利用、饮用水资源开发及农作物收成保障等。

以波兰为代表的中东欧国家是欧洲主要的农产品出口国。据波兰经济研究所预测，今年的干旱可能影响多达50亿欧元的出口，占波兰食品出口的16％，将对欧盟农产品市场的稳定产生不利影响。波兰财政部经济学家采尔尼斯基说，受干旱和疫情的双重影响，波兰预计将出现30年来首次经济下滑。农产品价格波动可能导致欧盟内部通货膨胀，不利于疫情后的经济恢复。

（本报华沙5月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 17 版）

(责编：马昌、岳弘彬)