中白工业园建设不断取得新进展

5月12日，白俄罗斯首都明斯克郊区的中白工业园，中国国机集团投资的火炬园项目奠基仪式在此隆重举行。作为今年首家入驻中白工业园的项目，火炬园将被打造为国机集团海外研发、科技和创新的先行实验区，同时还将服务于中关村示范区企业“走出去”，与白俄罗斯共同促进双边科技资源合作互补。

从“一片森林”“一张蓝图”变成“一座城市”，国机集团和招商局集团近年来携手各方，共同开发运营总规划面积达112.5平方公里的中白工业园，先后完成了一期8.5平方公里基础设施建设，建成32公里道路，实现“七通一平”，形成可租售土地515公顷，建成4.1万平方米厂房。建设过程中，项目团队努力克服中白两国标准差异和冬季施工等困难，展现出中国速度、中国质量。建筑面积1.4万平方米的开发公司办公楼及首栋8000平方米标准厂房荣获“白俄罗斯杰出工程奖”，成为我国海外建设的样板工程。

筑巢引凤来。通过在全球30多个国家和地区举行招商推介活动，中白工业园先后吸引了60余家企业入驻，协议投资总额近12亿美元。其中，中资项目34个，白方独资项目11个，来自美国、奥地利、立陶宛、德国、瑞士、俄罗斯等其他国家的项目15个，主导产业涵盖了电子通信、制药、精细化工、生物技术、机械制造、电子商务、大数据储存与处理等领域。

在开发机制上，中白工业园借鉴苏州工业园经验，建立了三级管理架构：第一级，在中白两国政府间设立协调委员会，统筹园区事务；第二级，在行政层面，由白方建立中白工业园管委会，为企业提供从注册到入园项目审批的“一站式”服务；第三级，在运营层面，由中外股东出资组建园区开发公司，作为园区开发运营主体，负责基础设施建设、招商引资、为入园企业提供服务等。

中白工业园致力于追求可持续发展和环境保护。规划时，完整保留了园区范围内的自然保护区、水系、15个村庄和13个种植园。引入企业时，也十分注重当地环保要求，严把环保关。2018年1月，园区开发公司获得欧盟环境管理与审计计划证书（EMAS），成为首家获此证书的白俄罗斯企业，表明园区已达到生态城市标准。

中白工业园的开发建设得到国际社会广泛认可。2019年7月，“一带一路”区域合作发展论坛在园区举行。来自欧洲复兴开发银行的马蒂尼·罗曼尼在发言中表示：“中白工业园的发展成绩表明，共建‘一带一路’确实能为参与各方带来看得见、摸得着的实惠。”

据介绍，未来，园区将以科技研发和高端产业制造为重点，打造生态化产业城市、国际化产业新城，力争成为共建“一带一路”倡议下的重要区域合作平台。

《 人民日报 》（ 2020年05月14日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)