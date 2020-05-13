外交部：敦促美方停止支持台当局“以疫谋独”的政治操弄

人民网北京5月13日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。

路透社记者：据报道，美国国会某下属委员会发布报告称，世卫组织将台湾排除在外，导致更多人因疫情死亡。你对此有何评论？

赵立坚：你所提到的委员会是美国国会美中经济安全审查委员会，这个所谓委员会发表的报告一贯歪曲事实、充满偏见。

在中国台湾地区参与世界卫生组织有关活动问题上，中方的立场是明确的、一贯的，即必须按照一个中国原则来处理。在符合一个中国原则的前提下，中国中央政府已对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排，确保无论是岛内还是国际上发生突发公共卫生事件，台湾地区均可及时有效应对。台湾地区从未被排除在世卫组织全球防疫体系之外。

新冠肺炎疫情发生以来，台湾民进党当局利用疫情大搞政治操弄，持续炒作台所谓参加世界卫生组织和世卫大会问题，其真实目的是挟洋自重、“以疫谋独”。我们对此坚决反对。他们的图谋也绝不会得逞。

中方敦促美国有关方面恪守一个中国原则，停止支持台当局“以疫谋独”的政治操弄，以免影响国际社会团结合作的抗疫大局。

全文如下：

中国日报记者：我们注意到，中国赴埃塞俄比亚和吉布提抗疫医疗专家组已于5月12日完成任务回国。能否介绍专家组在当地的工作情况？

赵立坚：中国赴埃塞俄比亚和吉布提抗疫医疗专家组是中国政府向非洲派出的首批抗疫医疗专家组之一。

专家组4月16日抵达埃塞俄比亚，30日转战吉布提。在近一个月的时间里，专家组同世卫组织驻非机构、非洲疾控中心、当地医疗机构及卫生官员分享抗疫经验，交流防控心得；实地走访了当地定点收治医院、隔离中心、检测中心等，同当地医护人员深入交流讨论，有针对性地提出防控和诊疗建议。专家组的敬业精神和专业水平受到非方高度赞扬和肯定。吉布提总理卡米勒5月10日专门向专家组12名成员颁授“6·27独立日”国家勋章，表彰专家组为吉布提抗疫所作贡献。

自疫情发生以来，中方向非洲共派出5支抗疫医疗专家组，同非洲国家举行近30次专家视频会议。40多支中国援非医疗队也在当地积极行动，开展各类培训活动近400场，同非方分享抗疫经验，培训当地各类人员2万多人次。这些都是构建更加紧密的中非命运共同体的真实写照。中方将始终同非洲兄弟坚定站在一起，继续支持非洲抗疫，携手取得抗疫的最终胜利。

中央广播电视总台国广记者：据报道，中国和加勒比建交国应对新冠肺炎疫情副外长级特别会议昨天举行。中方对会议成果有何评价？当前疫情在全球肆虐，加勒比国家公共卫生体系相对脆弱，中方准备如何向加方提供进一步的支持和帮助？

赵立坚：昨天，中国和加勒比建交国通过视频方式举行应对新冠肺炎疫情副外长级特别会议。中国和9个加勒比国家的代表与会。外交部副部长郑泽光与多米尼克外长达鲁共同主持了会议。与会各方围绕各自新冠肺炎疫情和抗疫举措、国际疫情和抗疫合作、中加抗疫合作、中加国际事务协调配合等议题深入交流，达成广泛共识。

此次会议是中国和加勒比国家在全球抗击新冠肺炎疫情关键时刻召开的一次重要会议。与会各方一致同意加强疫情防控合作，共同维护全球卫生安全。坚决反对把病毒政治化、污名化、标签化，坚定维护多边主义，支持世卫组织在国际抗疫合作中发挥领导作用。加勒比国家重申坚持一个中国原则，在涉及各自核心利益和重大关切问题上同中方相互支持，中方对此表示高度赞赏。

在这场抗疫斗争中，中国和加勒比国家同舟共济、守望相助，共同谱写了中加友谊的新篇章。这次会议为中加下阶段开展疫情防控合作明确了方向。

中方将继续坚定不移地支持加勒比国家抗击疫情，同各国分享抗疫经验和救治方案，向各国提供抗疫物资和技术援助，为各国在中国采购医疗物资提供便利。同时，中方将积极拓展同各国在贸易、投资等各领域务实合作，加强在国际及地区组织中的沟通协调，共同推动双方关系迈上新台阶。

疫情是暂时的，中加友谊是长远的。我们坚信，经过这次疫情洗礼，中国和加勒比国家的友谊与合作将进一步得到巩固和深化。

法新社记者：关于法国政府计划向台湾出售武器，中国外交部已经表示坚决反对并要求法政府撤销军售计划。但相关法国企业不接受中方批评。你对此有何回应？

赵立坚：我们坚决反对外国向台湾地区出售武器或同台湾开展军事安全交流的立场是一贯的、明确的。中方已向法方表达严重关切。

我们再次敦促法方恪守一个中国原则，撤销对台军售计划，避免给中法关系造成损害。

澳大利亚广播公司记者：澳大利亚贸易部长伯明翰表示，希望与中方对口官员通话，讨论中方禁止部分澳牛肉进口及可能对澳大麦征税事宜。中方是否愿就这两个问题同澳方进行政治层面的对话？

赵立坚：这两天我已经就澳大利亚牛肉产品输华以及澳大麦关税问题阐明了中方的立场。

我们也已多次表明，中方对于发展中澳关系的立场是一贯的、明确的。一个健康稳定的中澳关系符合两国共同利益，但这需要双方的共同努力。我们希望澳方同中方相向而行，切实秉持相互尊重、平等互利原则，多做有利于中澳互信与合作、符合中澳全面战略伙伴关系精神的事。

至于你提到的具体问题，建议你向主管部门了解。

澎湃新闻记者：据报道，加拿大国家研究委员会12日表示，加方正与中国康希诺生物股份公司开展合作，为未来在加进行疫苗试验铺平道路。该公司准备向加卫生部提交临床试验申请。中方如何看待中加在包括疫苗研发在内的卫生合作？对疫情发生以来中加抗疫合作有何评价？

赵立坚：新冠肺炎疫情发生以来，中国和加拿大相互支持、相互帮助，积极开展应对疫情合作。中国政府向加拿大捐赠的32吨医疗物资已于近日运抵加拿大，中方也为加方在华商业采购医疗物资提供了积极协助和便利。

病毒无国界，是全人类面临的共同挑战。疫苗研发对疫情防控至关重要，是人类战胜疫情的关键。中方正同包括加拿大在内的世界各国积极开展药物及疫苗研发国际合作，我们愿继续同加方和国际社会一道，加速新冠肺炎医疗产品的研发生产，为维护全球卫生安全和抗击疫情作出努力。

彭博社记者：英国伦敦的一名研究员本杰明·斯特里克称，4月25日至5月3日期间，他识别出超过1000个推特账户与中国的“虚假信息宣传”有关。本杰明称，这些账户被用于攻击批评中国政府人士、传播阴谋论。中方对此有何评论？

赵立坚：近日有人称中方通过推特平台传播虚假信息，推特公司已经作出回应，否认了有关说法。

中方一贯反对制造和传播虚假信息。有关报道声称中国通过推特平台散播虚假信息，这是毫无根据的。

法新社记者：周二，美国共和党参议员提出了一项新议案，如果中国不提供关于新冠肺炎疫情的全面、完整说明，并关闭所有“湿货市场”，该议案将赋予美行政当局制裁中国的权力。中方对美共和党参议员此举有何评论？

赵立坚：美国会个别议员提出有关议案，完全罔顾事实，妄图通过搞有罪推定式的“调查”向中方推卸自身抗疫不力的责任，这极不道德，我们对此坚决反对。

疫情发生以来，中方一直本着公开、透明、负责任态度，同世卫组织保持密切沟通合作，以实际行动支持世卫组织开展全球抗疫合作，对此国际社会有目共睹。我们也支持在适当时候对各国疫情进行回顾、总结，以推进国际卫生合作，完善全球公共卫生治理，以便今后更好应对类似挑战。

中国已经立法全面禁止非法野生动物的猎捕、交易、运输和食用。中国根本没有西方所谓的“野生动物湿货市场”，人们常说的是农贸市场和活禽海鲜市场。这类市场不仅中国有，在许多国家也都普遍存在，国际法并未对此类市场有过限制。

此前，美国政治家网站曝光了共和党参议院全国委员会向竞选机构发送的长达57页的备忘录，鼓动通过“积极攻击中国”应对疫情危机，还给出了“中国掩盖真相导致病毒蔓延”等三大攻击路线，核心意思就是只要提到疫情，就攻击中国。美国内这出“甩锅”大戏已经被严重剧透了，再演下去没有意义。

我们奉劝美国国内那些人千万不要入戏太深、太着迷，奉劝美国有关政客把心思和精力都放在抗击疫情和维护美国人民生命健康上去，把自己的事情做好，同时多为国际抗疫合作发挥建设性作用，而不是一心想着如何转移视线、转嫁责任。

彭博社记者：巴黎俱乐部主席在采访中表示，中方已同意作为巴黎俱乐部的一员，与其他国家共同加入一项债务纾困全球倡议，暂缓贫穷国家偿还债务以帮助他们应对疫情。你能否证实中方将暂缓相关国家偿还债务？

赵立坚：中方不是巴黎俱乐部的成员。中方已于2013年开始以非成员身份常态化参加巴黎俱乐部有关活动，同巴黎俱乐部成员的沟通渠道是畅通的。

受疫情影响，全球经济下行风险增加，不稳定不确定因素增多，不少发展中国家经济发展面临挑战，债务风险上升。中国一直秉持人类命运共同体理念和正确义利观，为其他发展中国家的减贫与发展积极提供力所能及的帮助。近期，中国参与了二十国集团“暂缓最贫穷国家偿还债务倡议”，同意有关国家在2020年5月1日至2020年底暂停还本付息。中方将与各方加强沟通合作，做好倡议的后续落实工作。我们呼吁有关多边金融机构和私人债权方也采取相应措施，切实减轻遭遇困难的发展中国家的债务负担。

我们愿同各方继续共同努力降低疫情对世界经济和各国经济的负面影响，实现共同发展。

美国有线电视新闻网记者：据报道，中国上周发射的长征五号B运载火箭，有碎片落在了非洲科特迪瓦的至少两个村庄。你能否证实并提供更多信息？

赵立坚：我不了解你说的情况，建议你向主管部门询问。

路透社记者：据报道，美国政府正向美联邦退休基金董事会施压，呼吁其不要投资某些中国企业，并称这些企业侵犯人权、威胁美国家安全。你对此有何评论？

赵立坚：我们多次说过，全球化时代各国利益深度交融，你中有我，我中有你。中美经济合作本质是互利共赢的。近年来，中国资本市场日益受到包括美国在内的全球投资者的青睐，这体现了国际投资者对中国经济发展稳中向好的信心和对中国资本市场深化改革开放的认可。

动辄以所谓国家安全为由，人为地对美国投资者进入中国市场开展正常投资活动设置障碍甚至将其政治化，是不符合经济规律的，只会使他们错失机遇，损害美国投资者自身的利益。

路透社记者：据报道，美国国会某下属委员会发布报告称，世卫组织将台湾排除在外，导致更多人因疫情死亡。你对此有何评论？

赵立坚：你所提到的委员会是美国国会美中经济安全审查委员会，这个所谓委员会发表的报告一贯歪曲事实、充满偏见。

在中国台湾地区参与世界卫生组织有关活动问题上，中方的立场是明确的、一贯的，即必须按照一个中国原则来处理。在符合一个中国原则的前提下，中国中央政府已对台湾地区参与全球卫生事务作出了妥善安排，确保无论是岛内还是国际上发生突发公共卫生事件，台湾地区均可及时有效应对。台湾地区从未被排除在世卫组织全球防疫体系之外。

新冠肺炎疫情发生以来，台湾民进党当局利用疫情大搞政治操弄，持续炒作台所谓参加世界卫生组织和世卫大会问题，其真实目的是挟洋自重、“以疫谋独”。我们对此坚决反对。他们的图谋也绝不会得逞。

中方敦促美国有关方面恪守一个中国原则，停止支持台当局“以疫谋独”的政治操弄，以免影响国际社会团结合作的抗疫大局。

(责编：刘洁妍、杨牧)