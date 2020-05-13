科研携手践行命运与共

“核酸检测结果出现变化怎么办？”“无创呼吸机和有创呼吸机应用时机及指征是什么？”“营养支持在治疗中的标准是什么？”在埃塞俄比亚最大的新冠肺炎指定救治医院伊卡·科特贝医院，面对当地医护人员的提问，中国援埃塞俄比亚抗疫医疗专家组一一详细解答。

一切为了救人！生命至上的价值理念，把中国与世界各国紧紧联系在一起。面对突如其来的新冠肺炎疫情，按照习近平总书记提出的“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”总要求，中国坚持向科学要方法、要答案，将提高治愈率、降低病亡率作为应急科研攻关的重中之重，边救治、边总结、边改进，在50天内探索形成了7版新冠肺炎诊疗方案、6版防控方案，据不完全统计，中国专家在英文学术期刊上发表论文1100多篇。这些以巨大牺牲和代价换来的宝贵经验，被毫无保留地分享给全球180多个国家、10多个国际和地区组织，“给全球抗疫带来了希望”。

经验来之不易！“父亲，永远留在了‘火神山’。”一位名叫蔡雅卿的武汉市民，将父亲的遗体整个捐献给火神山医院用于病理解剖。在她签署的同意书上写着，“这一捐赠样本的举动会为别的患者带来更多治愈的可能。”她说，如果知道自己的遗体还能帮助别人，父亲生前肯定也会同意。正是一个个离开病床就捐献血浆的患者，尚未走出巨大悲痛就同意捐献遗体的病人亲属，让中国建立了全世界首个新冠肺炎病理样本库，使武汉重症患者转归为治愈的比例从14%提高到89%。我们及时与世界分享医疗经验和成果，就是“希望疫情早日结束，不要有更多支离破碎的家庭”，这是中国的国家道义，也是人民的人性之光。

疫情防控期间，中国践行人类命运共同体理念，倾力推进全球抗疫科研协作，与各国携手应对这场全球性危机。第一时间向全球分享病毒全基因序列、核酸检测引物和探针序列，开设向所有国家开放的新冠肺炎疫情防控网上知识中心，组织全球不同地区专家学者召开疫情防控视频会议……玻利维亚卫生部长阿尼瓦尔·克鲁斯表示，“正因为有中国的无私分享，很多国家和地区在疫情暴发时有了参考和对策”；马来西亚病毒学家林世杰指出，“正是由于中方第一时间分享新冠病毒的基因序列，全世界的科学家才能迅速开展相关研究”；意大利国家传染病研究所的医生们表示，中国医生“从预防、诊断到救治，每一个环节的分享都非常宝贵、有效”。

一位诺贝尔奖获得者说，“同人类争夺地球统治权的唯一竞争者，就是病毒。”如何战而胜之？要靠科学，要靠合作。1918年西班牙流感席卷全球，各国在合力抗疫中促进了现代医学发展，也深刻认识到建立国际合作机制的重要性；20世纪60年代，世界卫生组织开展“天花根除规划”，包括美国、苏联在内的各国都参与其中，最终使天花在全世界范围内根除。在世界高度互联互通的今天，我们更要“用全球化的方法抗击全球性的疫情”。正如《人类简史》作者尤瓦尔·赫拉利所言，“历史表明，真正的保护来自于可靠的科学信息共享和全球团结一致”。针对当前的全球疫情，联合国秘书长古特雷斯则反复强调，“这是一个讲科学、求团结的时刻。”

青山一道同云雨，明月何曾是两乡。这个春天，从罗马到贝尔格莱德，从德黑兰到伊斯兰堡，从黑海之滨到非洲之角，一次次挽救生命的协同作战，一幕幕研究疫苗的联合攻关，一场场无私分享的视频会议，让国际社会看到一个唇齿相依的世界，也看到一个负责担当的中国。我们提出打造“人类卫生健康共同体”，是因为我们对各国人民的困难感同身受，是因为我们坚信科技是战胜病毒最有力的武器，是因为我们深信“国际合作是全球抗疫的唯一出路”。

病毒面前，生命很脆弱；抗击疫情，人类很顽强。只有抛弃成见，消除隔阂，人间才有更多温暖和力量。塞尔维亚总统武契奇对中国专家组充满感情，“他们坚守了6周，几乎走遍了所有出现病例的城市”“他们的到来使塞尔维亚人觉得自己不再孤单”。携手协作，希望在前；脚下有光，不惧黑暗。这个光，是人类的互助之光、协作之光、文明之光。

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 04 版）

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