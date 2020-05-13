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“云端”传递守望相助的情谊

本报驻法国记者  刘玲玲

2020年05月13日05:14  来源：人民网－人民日报
 

　　在线学汉语、中医“云养生”、观看抗疫纪录片、阅读中文电子书籍、通过图片和视频“云·游中国”……新冠肺炎疫情期间，法国巴黎中国文化中心推出形式多样的线上活动，分享中国抗疫经验、传递战疫信心，开辟中法文化交流新空间，赢得当地民众积极评价。

　　“通过观看影片，我对新冠病毒有了客观认识，了解到更多防护知识。”在看完巴黎中国文化中心网站推送的纪录片《中国抗疫志》后，学员黛勒翡娜留言表示：“看到中国短时间内有效控制疫情，我对法国赢得抗疫胜利有了信心。”据了解，巴黎中国文化中心网站自3月以来开设“抗疫专题新闻和视频”专栏，推送多部抗疫纪录片和新闻短片，向法国民众介绍中国政府采取的抗疫政策和有效措施，讲述中法以及世界各国团结抗疫的感人故事，获得许多网民的关注并积极留言。

　　巴黎中国文化中心将所有教学培训课程移至线上，实现线上、线下教学及活动的无缝衔接。同时，还上线了“云·游中国”专栏，通过图片、视频、展览等丰富资源，帮助法国民众足不出户便能饱览中国锦绣风光、领略多彩民俗文化。“这个展览十分生动好看，用我刚学会的一个成语来形容就是‘身临其境’，让我更想去中国学习生活了。”汉语初级班学员芙罗拉说。

　　近日，巴黎中国文化中心还与中国国家图书馆合作，推出数字图书馆平台，向法国读者提供了内容丰富、类型多样的图书和全文数据库，资源总量超过1.8万种。该平台一上线便受到众多读者的喜爱。一位名叫迪迪埃的读者评价说，这一平台不仅可以在线阅读名著，还能观看大量公开课，丰富了他的居家隔离生活。

　　巴黎中国文化中心主任佘明远表示，近两个月来，中心网站浏览量屡创新高，许多网民在中心社交媒体账户下热烈交流互动。他说：“巴黎中国文化中心将举办更多的线上活动，用温暖的‘中国故事’传递守望相助的情谊，促进两国民心相通。”

　　（本报巴黎5月12日电）  


　　《 人民日报 》（ 2020年05月13日 03 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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