“如何提高新冠肺炎患者免疫力？”“轻症患者居家隔离治疗是否可行？”“医疗废弃物如何处理？”……日前，在科特迪瓦国家公共卫生研究院里，中国赴科特迪瓦抗疫医疗专家组为近30名当地医护人士答疑解惑。专家组就发热门诊建设、疫情防控策略、流行病防控、医护人员防护、实验室检测、涉疫消毒6大主题全面系统地介绍了中方抗疫经验，来自世界卫生组织、法国开发署、美国疾控中心等机构的国际学者也参与了交流。

“与中国专家面对面交流的机会很宝贵，我们可以进一步了解中方的抗疫方案，这些成功经验对于国际抗疫合作十分重要。”科特迪瓦国家公共卫生研究院院长贝尼埃说。

应科特迪瓦政府邀请，中国专家组援助布基纳法索抗疫工作结束后，于4月30日抵达科特迪瓦经济首都阿比让。抵科以来，专家组实地考察收治定点医院、深入疫情最严重地区了解社区防控、与当地快速反应医疗团队交流经验……专家组组长刘筠说，中国专家组结合当地疫情形势，提出了疫情防控、病毒实验检测、新冠肺炎诊疗、院感防控等方面建议，科方医务人员正对防控方案进行相应调整。

在科期间，专家组还前往在科中资企业营地，向中企员工及华侨华人开展疫情防控、心理疏导、消毒和防护用品使用等方面的科普和培训。参加培训的员工表示：“有来自祖国的专家帮助，驻外人员吃下了‘定心丸’。”

“你们的到来让我们不再孤单，让我们一起应对新冠病毒这一共同敌人。”世卫组织驻科代表亚梅奥戈说。世卫组织与联合国儿童基金会正协调国际伙伴合作帮助当地抗击疫情，亚梅奥戈说：“中国在疫情防控方面的成效有目共睹，专家组通过实地考察调研，向我们提出了大量针对性建议，将有力地提升整体医疗应对能力。”

科特迪瓦健康与公共卫生部部长阿卡表示，中国专家组同科医疗卫生机构同行分享抗疫经验，交流工作体会，有助于科方提升疫情应对能力，早日战胜疫情。

（本报约翰内斯堡5月12日电）

《 人民日报 》（ 2020年05月13日 03 版）

(责编：李枫、岳弘彬)